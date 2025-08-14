Не дизайнеры и не тиктокеры. Какие профессии будут популярны в будущем (инфографика)

Украине будет нужно не менее 1,5 млн специалистов

Довольно часто будущие выпускники или абитуриенты не понимают, какую профессию и специальность выбрать, кем хотят работать. Особенно хорошо это видно по тенденциям якобы прибыльных и популярных профессий. Однако скоро этот вектор работ с высокой зарплатой может измениться.

Об этом рассказала Екатерина Осадчая – глава фонда, которая помогает выбрать профессию подросткам в сложных жизненных обстоятельствах, передает РБК-Украина. По ее словам, Фонд и Ipsos взяли данные быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление RDNA4 (оценка, которую проводит украинское правительство в сотрудничестве с Всемирным банком, Европейским Союзом и ООН), чтобы выяснить, какие профессии довольно скоро будут иметь повышенный спрос.

Как отмечает Осадчая, согласно RDNA4, потребности восстановления Украины достигают 524 млрд долларов. То есть, именно эта сумма в будущем будет выделена на восстановление страны. Для этого нужно будет привлечь не менее 1,5 млн человек. Здесь, в первую очередь, речь идет именно о сфере строительства, энергетики, добычи, транспорта и логистики, сельского хозяйства, торговли и переработки.

То есть, именно в этих отраслях будет повышенный спрос на квалифицированных специалистов и соответствующая зарплата. По словам Осадчей, это выглядит довольно странно, ведь профессии, которые сейчас выбирает молодежь, достаточно далеки от этого. Уже в ближайшее время самый большой запрос рынка будет на электриков, сварщиков, водителей грузовиков, специалистов сферы добычи.

Популярные в будущем профессии

Осадчая добавляет, что в некоторых секторах разница между запросом рынка и мечтами детей – десятикратная. К примеру, энергетика нуждается в 12% дополнительных специалистах, однако только 1% молодежи идет работать в этот сектор. Похожая ситуация и в переработке, где нужно 20% дополнительных людей, но только 2% опрошенных подростков видят себя на производствах.

Ранее "Телеграф" писал, что социолог рассказала, сколько украинцев вернется домой после войны.