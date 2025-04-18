Справа не в забобонах і прикметах: чому Зеленський носить обручку на середньому пальці

У мережі з цього приводу ходило багато теорій

Глава держави Володимир Зеленський та його дружина Олена разом уже понад 20 років. За роки шлюбу їм довелося пройти чимало випробувань, але найважчим став період президентства, на який випала жорстока війна з Росією. І Володимир, і Олена сильно змінилися і стали менше проявляти свої почуття на публіці, але вони залишаються прикладом міцного союзу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому Володимир Зеленський носить обручку не на безіменному пальці. У мережі з цього приводу ходило багато теорій, навіть казали, що президент живе з дружиною окремо.

Чому Зеленський носить обручку на середньому пальці

На інтерв’ю та під час звернень можна помітити, що останні роки Володимир Зеленський носить обручку на середньому пальці. Є забобони, що це може символізує нестабільність чи негармонійні стосунки, але причина зовсім з цим не пов’язана.

Володимир Зеленський носить обручку на середньому пальці, Фото: Getty Images

В одному з інтерв’ю глава держави розповів, що почав носити обручку на середньому, а не на безіменному пальці, як заведено, тому що схуд після весілля і воно почало спадати.

"Коли одружився, був трохи гладкіший, а потім скинув у вазі і обручка стала великою для безіменного пальця. Одягнув на середній", — пояснив Зеленський.

Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою

Також він зазначив, що Олена пропонувала йому сходити до ювелірного салону, щоб зменшити обручку, але він уже звик носити її на середньому пальці.

Зеленський пояснив, чому носить обручку не на безіменному пальці, Фото: Getty Images

Неважливо, на якому пальці президент України носить обручку, адже вона продовжує залишатися символом вірності та любові до своєї дружини.І він неодноразово це демонстрував, попри те, що проводить з Оленою Зеленською не так багато часу, як хотілося б.

Володимир Зеленський у шлюбі з Оленою понад 20 років

"Телеграф" писав раніше, що перша леді України Олена Зеленська має вишуканий стиль і надихає своєю елегантністю. Але чи продовжує вона носити свою обручку?