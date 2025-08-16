Рус

"Не чує баба": Путін двічі вдав із себе глухого через Україну на Алясці (відео)

Автор
Антон Корж
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Путін боягузливо проігнорував питання журналістів Новина оновлена 16 серпня 2025, 00:58
Путін боягузливо проігнорував питання журналістів. Фото Getty Images

Одне з перших же питань, яке задали Путіну — чи припинить російський правитель вбивства цивільних в Україні

Російський правитель Володимир Путін двічі проігнорував запитання журналістів щодо вбивств цивільного населення в Україні. Обидва рази він буквально вдавав із себе глухого, хоча прекрасно чув, про що саме його питають.

Обидва моменти потрапили на трансляцію зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом перед початком переговорів в Анкориджі. Зокрема, після рукостискання, коли Трамп та Путін підійшли ближче до преси, одне з перших же питань, яке задала одна з журналісток, було — чи припинить російський правитель вбивства цивільних, які масово відбуваються в Україні.

У відповідь Путін вдав, що він нібито не почув питання, і навіть зробив відповідний жест, а журналістку моментально відтіснили. Втім, те ж саме запитання Путіну поставили, коли він та Трамп вже прибули на місце зустрічі. На цей раз російський правитель взагалі вдав, нібито він нічого не почув і навіть жодним жестом не показав, що в нього щось питали.

Зазначимо, при цьому інше питання — щодо того, чи готовій Путін до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у тристоронньому форматі — за участі президента США Дональда Трампа, російський правитель чудово розчув. Принаймні, такий висновок можна зробити з його реакції на питання ЗМІ.

Нагадаємо, що "Телеграф" слідкує за подіями навколо переговорів Трампа та Путіна в режимі онлайн. Про останні новини читайте в матеріалі: "Трамп та Путін вже на Алясці. Усі головні новини про переговори (оновлюється)".

Раніше "Телеграф" також розповідав, що обох лідерів у США зустріли з офіційними почестями. Президент РФ, крокуючи червоною доріжкою, тепло привітав президента Сполучених Штатів. Атмосфера виглядала майже дружньою — ніби це зустріч давніх знайомих, але при цьому Трамп демонстрував Путіну свою силу. Так розпочалися перші хвилини саміту Путіна й Трампа на Алясці.

Теги:
#Володимир Путін #Дональд Трамп #Зустріч Трампа і Путіна