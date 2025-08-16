"Не чує баба": Путін двічі вдав із себе глухого через Україну на Алясці (відео)

Одне з перших же питань, яке задали Путіну — чи припинить російський правитель вбивства цивільних в Україні

Російський правитель Володимир Путін двічі проігнорував запитання журналістів щодо вбивств цивільного населення в Україні. Обидва рази він буквально вдавав із себе глухого, хоча прекрасно чув, про що саме його питають.

Обидва моменти потрапили на трансляцію зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом перед початком переговорів в Анкориджі. Зокрема, після рукостискання, коли Трамп та Путін підійшли ближче до преси, одне з перших же питань, яке задала одна з журналісток, було — чи припинить російський правитель вбивства цивільних, які масово відбуваються в Україні.

У відповідь Путін вдав, що він нібито не почув питання, і навіть зробив відповідний жест, а журналістку моментально відтіснили. Втім, те ж саме запитання Путіну поставили, коли він та Трамп вже прибули на місце зустрічі. На цей раз російський правитель взагалі вдав, нібито він нічого не почув і навіть жодним жестом не показав, що в нього щось питали.

Зазначимо, при цьому інше питання — щодо того, чи готовій Путін до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у тристоронньому форматі — за участі президента США Дональда Трампа, російський правитель чудово розчув. Принаймні, такий висновок можна зробити з його реакції на питання ЗМІ.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що обох лідерів у США зустріли з офіційними почестями. Президент РФ, крокуючи червоною доріжкою, тепло привітав президента Сполучених Штатів. Атмосфера виглядала майже дружньою — ніби це зустріч давніх знайомих, але при цьому Трамп демонстрував Путіну свою силу. Так розпочалися перші хвилини саміту Путіна й Трампа на Алясці.