Встреча на Аляске прошла не зря? СМИ узнали о важной договоренности

В США говорят, что следующая неделя будет интересной

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин якобы достигли предварительной договоренности о "воздушном перемирии". Такое решение обсуждалось на встрече на Аляске.

Об этом сообщает корреспондент The Economist Оливер Кэррол, ссылаясь на источники. Известно, что встреча проходила в формате "три на три".

По словам собеседника издания, США ожидают, что "небо даст сигнал" о предварительных результатах этих переговоров. Прогнозируется, что следующая неделя будет интересной.

В то же время в России подчеркнули, что Трамп и Путин во время встречи не обсуждали проведение трехстороннего саммита с украинским лидером Владимиром Зеленским. Помощник Путина Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС, заверил, что эта тема даже не поднималась.

Кроме того, представитель Белого Дома Дэн Скавино рассказал, что по состоянию на 10 утра 16 августа Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами.

В Офисе президента сообщают, что разговор с Зеленским и европейскими лидерами длился более полутора часов. О результатах беседы пока не сообщалось.

