Чергове "бла-бла" чи реальний прогноз? У США озвучили новий термін закінчення війни

Обговорення можливого завершення війни знову зібрали увагу українців у соцмережах — американський посадовець виступив із заявою після зустрічі президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна. Багато користувачів сприйняли ці вислови скептично, зазначаючи, що подібні прогнози вже неодноразово звучали раніше.

Так, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що війна може завершитися задовго до Різдва, якщо відбудеться зустріч між президентом України Володимиром Зеленським, а також Трампом і Путіним.

Різдво, як відомо, святкують 25 грудня за новим стилем, "по-старому" ж відзначали це свято 7 січня. Такі серйозні припущення політика викликали хвилю реакцій.

Один із коментаторів просто підкреслив: "Ну або не закінчиться (війна — ред.)".

Інші — додавали іронії, відзначаючи, що подібні заяви повторюються "по кілька разів на рік", і кожного разу обіцяються швидкі зміни на фронті. Хтось риторично запитував: "До Різдва якого року?", — натякаючи на невизначеність таких прогнозів.

Не обійшлося й без згадок про політичні події минулих років: деякі коментатори зауважували, що подібні зустрічі лідерів вже відбувалися, але результату не мали. Один із читачів назвав це "черговим бла-бла-бла", підкреслюючи втому від постійних гучних заяв.

Водночас деякі висловлювання були більш практичними. Один із користувачів зазначив, що завершення війни залежить від позиції міжнародних партнерів і їхньої здатності протистояти зовнішньому тиску.

Загалом реакція населення показує високий рівень скепсису та втоми від повторюваних прогнозів. Більшість людей більше довіряють реальним подіям на фронті, ніж гучним заявам політиків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України відвідає Вашингтон у понеділок, 18 серпня, для переговорів із Дональдом Трампом щодо можливого завершення війни. Це рішення ухвалили після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці.