Очередное "бла-бла" или реальный прогноз? В США озвучили новый срок окончания войны

Рождество, как известно, празднуют 25 декабря по новому стилю

Обсуждение возможного завершения войны снова собрали внимание украинцев в соцсетях — американский чиновник выступил с новым заявлением после встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Многие пользователи восприняли эти высказывания скептически, отмечая, что подобные прогнозы уже неоднократно звучали раньше.

Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что война может завершиться задолго до Рождества, если состоится встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, а также Трампом и Путиным.

Подобные серьезные предположения политика вызвали волну реакций.

Один из комментаторов просто подчеркнул: "Ну или не закончится (война — ред.)".

Другие добавляли иронии, отмечая, что подобные заявления повторяются "по несколько раз в год", и каждый раз обещаются скорые изменения на фронте. Кто-то риторически спрашивал: "К Рождеству какого года?", – намекая на неопределенность таких прогнозов.

Не обошлось и без упоминаний политических событий прошлых лет: некоторые комментаторы замечали, что подобные встречи лидеров уже происходили, но результата не имели. Один из читателей назвал это "очередным бла-бла-бла", подчеркивая усталость от постоянных громких заявлений.

В то же время, некоторые высказывания были более практичными. Один из пользователей отметил, что завершение войны зависит от позиции международных партнеров и их способности противостоять внешнему давлению.

В целом, реакция населения показывает высокий уровень скепсиса и усталости от повторяющихся прогнозов. Большинство людей больше доверяют реальным событиям на фронте, чем громким заявлениям политиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины посетит Вашингтон в понедельник, 18 августа, для переговоров с Дональдом Трампом о возможном завершении войны. Это решение было принято после встречи Трампа с Путиным на Аляске.