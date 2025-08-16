Тепер вчить воювати поляків? Куди зник і чим займається український генерал Кривонос

Відомого генерала було звільнено з лав Збройних сил України

Сергій Кривонос – відомий український генерал, який особисто очолював оборону краматорського аеродрому у 2014 році. А після початку повномасштабної війни навесні 2022 року з дозволу Генштабу очолив оборону київського аеропорту "Жуляни". Однак ще 2021 року його звільнили зі служби у ЗСУ.

"Телеграф" розповість, як склалася доля генерала Сергія Кривоноса і чим він займається тепер.

Генерал Кривонос — як склалася його доля?

Сергій Кривонос – український військовий, генерал, громадський та військовий діяч. Він народився 26 липня 1970 року у Кременчуці, зараз йому 55 років. Свій шлях військового Кривонос розпочав у 1994 році після навчання у Київському вищому загальновійськовому командному училищі, коли розпочав службу у 10-й окремій бригаді спеціального призначення у селищі Первомайське.

Сергій Кривонос з дитинства мріяв про військову кар’єру

У 1999 році вступив на навчання до Військової академії. Обрав службу у 8-й окремій бригаді спецпризначення на Хмельниччині. Вже там кар’єра Сергія Кривоноса пішла вгору: спочатку він став замкомандиром бригади, потім замкомандиром полку, і далі командиром полку.

У 2012 році Кривонос очолив штаб Високомобільних десантних військ ЗСУ. А російське вторгнення у 2014 році на той момент уже полковник Кривонос зустрів на посаді начальника штабу — першого заступника командувача ВДВ.

Сергій Кривонос все своє життя будував військову кар’єру

У жовтні 2014 року Сергія Кривоноса призначили начальником Управління спеціальних операцій Генерального штабу ЗС України. У травні 2019 року секретним указом президента України заступник секретаря РНБО України Кривонос отримав звання генерал-майора.

Проте вже наприкінці 2019 року генерал почав втрачати посади та вплив. А влітку 2021 року Кривоноса взагалі звільнили з військової служби у ЗСУ.

Сергій Кривонос у 2021 році був звільнений зі служби у ЗСУ

Де зараз генерал Кривонос і чим займається?

Навесні 2022 року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, генерал Кривонос пішов добровольцем в армію. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив його керівником оборони аеропорту "Жуляни". При цьому варто зазначити, що на військовій службі Кривонос у цей час не перебував і на військову службу під час мобілізації не призивався. Ба більше, пізніше з’явилася інформація, що проти Кривоноса відкрили кримінальну справу у ДБР за його діяльність навесні 2022 року.

Сергій Кривонос та Валерій Залужний

У 2023-2024 роках українці могли часто бачити Сергія Кривоноса як військового експерта у різноманітних ефірах на ютуб-каналах. Він активно коментував воєнні дії в Україні, аналізуючи їх через свій воєнний досвід.

Сергій Кривонос часто був спікером у ютуб-ефірах

У березні 2025 стало відомо, що генерала призначили керівником Інституту глобальної громадянської безпеки на базі Академії військових рекрутів "Штурм" у Варшаві. Виявилося, що зараз Кривонос живе у Польщі та ділиться своїми знаннями та військовим досвідом поза Україною, а саме у країнах Балтії.

У 2024 році Сергій Кривонос презентував свою книгу в Києві. Фото: Getty Images

