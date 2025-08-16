Теперь учит воевать поляков? Куда пропал и чем занимается украинский генерал Кривонос

Известный генерал был уволен из рядов Вооруженных сил Украины

Сергей Кривонос — известный украинский генерал, который лично возглавлял оборону краматорского аэродрома в 2014 году. А после начала полномасштабной войны весной 2022 года с разрешения Генштаба возглавил оборону киевского аэропорта "Жуляны". Однако еще в 2021 году его уволили со службы в ВСУ.

Генерал Кривонос — как сложилась его судьба?

Сергей Кривонос — украинский военный, генерал, общественный и военный деятель. Он родился 26 июля 1970 года в Кременчуге, сейчас ему 55 лет. Свой путь военного Кривонос начал в 1994 году после учебы в Киевском высшем общевойсковом командном училище, когда начал службу в 10-й отдельной бригаде специального назначения в поселке Первомайское.

Сергей Кривонос с детства мечтал о военной карьере

В 1999 поступил на обучение в Военную академию. Выбрал службу в 8-й отдельной бригаде спецназначения на Хмельнитчине. Уже там карьера Сергея Кривоноса пошла вверх: сначала он стал замкомандира бригады, потом замкомандира полка, и дальше командиром полка.

В 2012 году Кривонос возглавил штаб Высокомобильных десантных войск ВСУ. А российское вторжение в 2014 году на тот момент уже полковник Кривонос встретил в должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВДВ.

Сергей Кривонос всю свою жизнь строил военную карьеру

В октябре 2014 Сергея Кривоноса назначили начальником Управления специальных операций Генерального штаба ВС Украины. В мае 2019 года секретным указом президента Украины замсекретаря СНБО Украины Кривонос получил звание генерал-майора.

Однако уже в конце 2019 года генерал начал терять должности и влияние. А летом 2021 года Кривоноса вообще уволили с военной службы в ВСУ.

Сергей Кривонос в 2021 году был уволен со службы в ВСУ

Где сейчас генерал Кривонос и чем занимается?

Весной 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение генерал Кривонос пошел добровольцем в армию. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил его руководителем обороны аэропорта "Жуляны". При этом, стоит отметить, что на военной службе Кривонос в это время не состоял и на военную службу во время мобилизации не призывался. Более того, позже появилась информация, что против Кривоноса открыли уголовное дело в ДБР за его деятельность весной 2022 года.

Сергей Кривонос и Валерий Залужный

В 2023-2024 годах украинцы могли часто видеть Сергея Кривоноса в качестве военного эксперта в разнообразных эфирах на ютуб-каналах. Он активно комментировал военные действия в Украине, анализируя их через свой военный опыт.

Сергей Кривонос часто был спикером в ютуб-эфирах

В марте 2025 года стало известно, что генерала назначили руководителем Института глобальной гражданской безопасности на базе Академии военных рекрутов "Штурм" в Варшаве. Оказалось, что сейчас Кривонос живет в Польше и делится своими знаниями и военным опытом вне Украины, а именно в странах Балтии.

В 2024 году Сергей Кривонос презентовал свою книгу в Киеве. Фото: Getty Images

