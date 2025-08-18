У Трампа не очікують на тристоронню зустріч з Путіним після візиту Зеленського, – ЗМІ

В США є деякі очікування, але шанс проведення зустрічі далеко не стовідсотковий

В Білому домі не очікують на тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, російського правителя Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського після того, як останній відвідає Вашингтон. На думку адміністрації США, зустріч Трампа із Зеленським та європейськими лідерами не призведе до такого результату.

Про це пише американське видання The Washington Post з посиланням на власне джерело. Співрозмовник видання з-поміж чиновників Білого дому пояснив, що є деякі очікування, але шанс проведення зустрічі далеко не стовідсотковий.

"За словами представника Білого дому, Сполучені Штати сподіваються, що цього тижня відбудеться тристороння зустріч за участю Трампа, Путіна та Зеленського. Однак чиновник застеріг, що Білий дім не обов'язково очікує такого результату від зустрічі в понеділок", — сказано у матеріалі.

При цьому видання зазначає, що російському диктатору вдалося затягнути час, як йому й було вигідно. Наприклад, тільки розробка гарантій безпеки для України стане важким та тривалим процесом, що дозволить Путіну продовжувати війну — поки в Білому домі будуть довго та нудно узгоджувати усі нюанси та деталі. Також потрібно буде обговорити низку інших моментів, а все це витрачає дорогоцінний час та дає Путіну можливість воювати далі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський уже вилетів літаком на зустріч до американського лідера Дональда Трампа у Вашингтон. Однак по дорозі він зробив зупинку в одній із країн — у Бельгії, де в Брюсселі зустрівся з керівництвом Євросоюзу та взяв участь в онлайн-зустрічі "коаліції рішучих". У Вашингтон Зеленського будуть супроводжувати в тому числі президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Сам Трамп в інтерв'ю після саміту на Алясці припустив, що тристороння зустріч буде організована, але конкретних дат не називав. Тим часом низка американських ЗМІ писала, що президент США хоче провести тристоронню зустріч вже 22 серпня.