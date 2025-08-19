Мелитополь будет без хлеба? Как на самом деле выглядят поля оккупированных территорий

Засуха и подрыв Каховской ГЭС сделали свое дело

Российская оккупация уничтожает не только курортные города, но и обычные промышленные. Так, например, в сети показали, как на самом деле выглядят поля в Мелитополе.

Соответствующее видео опубликовал местный блогер в Тике Ток. Ролики сняты в августе 2025 года.

На видео показано, что большинство полей Мелитополя осталось без урожая. Ведь сильная засуха весной и летом даже не дала культурам нормально взойти. На одном из роликов мужчина показал поле подсолнухов, которые даже выше колен не поднялись, а как начали цвести, завяли. На другом ролике пшеница — ситуация похожая, ведь даже не образовались колосья и урожай засох.

"Вы просто посмотрите. Колосков нет, урожая нет. Это не будут косить, просто спашут и все", — говорится в видео.

На видео мужчина рассказывал, что именно так сейчас в Мелитополе выглядит 9 из 10 полей. Фактически в этом году урожая нет, а то, что есть, преимущественно озима. По словам автора видео, этот год оказался достаточно засушливым, почти не было дождей и осадков.

Что повлияет на неурожай в Мелитополе

Основную роль в засухе сыграли не осадки, а подрыв Каховской ГЭС оккупантами в 2023 году. С этого времени существенно изменилось орошение сельскохозяйственных земель в Херсонской, Запорожской и частично Днепропетровской областях.

Мелитополь на карте

Поэтому значительная часть полей Мелитополя также пострадала, ведь после подрыва плотины уровень воды в водохранилищах сильно упал. Уже в первый год зафиксировалось снижение урожайности подсолнухов, кукурузы и т.д. Юг страны, где царил засушливый климат, потерял один из самых больших источников орошения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что как Россия уничтожила курорт-жемчужину Азовского побережья.