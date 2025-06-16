Був головою СБУ при Януковичі і допомагав в окупації Херсона: де зараз зрадник Якименко

У 2023 році Якименка позбавили українського громадянства

Після втечі експрезидента Віктора Януковича до Росії, слідом за ним вирушили й інші зрадники з його команди, а саме ексміністр освіти Дмитро Табачник, а також колишній голова СБУ Олександр Якименко. Саме його називали головним підозрюваним у справі про розстріл учасників Євромайдану, потім звинуватили у державній зраді.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз зрадник Олександр Якименко та що про нього відомо. Ми дізналися, що під час окупації Херсона він очолював каральні органи Росії та знущався з мирних жителів.

Олександр Якименко — що про нього відомо

Зрадник Олександр Якименко народився 1964 року в Естонії в сім’ї радянського військового. Освіту здобув у військовому авіаційному училищі в Краснодарському краї. Якименко служив льотчиком, 1999 року він перевівся до Криму і до 1998 року служив у Збройних Силах РФ.

Олександр Якименко служив у російській армії

Потім Якименко переїхав до Донецька і почав працювати в місцевій СБУ на оперативних та керівних посадах. У 2007 році він звільнився і почав працювати у бізнес-структурах Віктора Януковича.

У 2010 році, коли Янукович зайняв президентське крісло, кар’єра Якименка стрімко пішла вгору. Він був начальником СБУ у Севастополі, потім на Донеччині, а через рік обійняв посаду першого заступника голови СБУ у Києві. 2013 року Янукович зробив його головою СБУ і саме він віддавав накази придушити Євромайдан, зокрема його назвали головним підозрюваних у розстрілі учасників Революції Гідності.

Олександр Якименко за Януковича очолював СБУ

Після Януковича колишній глава СБУ втік від правосуддя у Росію, у лютому 2020 року Печерський суд Києва його заочно заарештував, а у 2021 році проти нього ввели санкції, звинуватили в державній зраді та участі в анексії Криму.

Де зараз зрадник Олександр Якименко

Після втечі у 2014 році колишній голова СБУ жив у Росії, і як з’ясували правоохоронці, на початку повномасштабної війни Якименко сам запропонував свою "допомогу" в окупації України.

Олександр Якименко допомагав росіянам в окупації України

Стало відомо, що ФСБ Росії незадовго до вторгнення сформувало команду політиків та спецслужбистів, які мали з військовими зайти на південь України та очолити місцеві структури. У березні 2022 року Херсон був захоплений, Олександр Якименко наказав захопити один з офісів у центрі міста та облаштувати у його підвалі катувальну. У результаті він очолив місцеве ФСБ і брав участь у знущаннях з проукраїнськи налаштованих мешканців, вимагаючи з них гроші за звільнення.

Якименко брав участь у катуваннях херсонців під час окупації

Але наприкінці жовтня Якименко та його поплічники виїхали з Херсона і щоб знищити докази, у ДСБ спалили документи. Але СБУ вдалося знайти документацію за підписом Якименка, а також зібрати свідчення людей, яких тримали у підвалі.

Олександр Якименко перебуває у Москві

Після втечі з Херсона зрадник організував свій офіс і катувальну в Генічеську, але був там нечасто, більшу частину часу він проводив у Москві з сім’єю. У 2023 році президент Володимир Зеленський позбавив Якименка українського громадянства, а СБУ оголосила про підозру йому та його поплічникам. Їх звинувачують у держзраді, викраденні людей, зазіханні на територіальну цілісність України та порушенні звичаїв війни.

Олександра Якименка позбавили громадянства України

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