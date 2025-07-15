Перенесла інсульт і не з’являється на публіці: де зараз екснардеп Ірина Луценко та як змінилася

Із 2023 року Ірина перестала вести соціальні мережі

Колишній народний депутат Ірина Луценко – відома постать на українській політичній арені, як і її чоловік Юрій Луценко, який очолював Генеральну прокуратуру. Але у 2019 році, після складання депутатського мандату, Ірина перестала з’являтися у медійному просторі, а невдовзі й "випала" із соціальних мереж.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилася Ірина Луценко та що про неї відомо. Також ми дізналися, чому вона пішла із великої політики.

Ірина Луценко — що про неї відомо

Український політик Ірина Луценко (дівоче прізвище — Нарембік) народилася 7 лютого 1966 року в місті Дубно Рівненської області. Після закінчення факультету прикладної математики у Львівському політехнічному інституті Ірина залишилася у Рівному, де здобула перший досвід роботи у державних структурах.

Ірина Луценко прийшла до політики у 2012 році

У 1998 році професійні амбіції привели її до Києва, де Луценко керувала столичним підрозділом Антимонопольного комітету. У велику політику Ірина прийшла у 2012 році, коли пройшла до парламенту України, представляючи партію "Батьківщина".

Але з 2015 до 2019 року її політична кар’єра продовжилася в лавах "Блоку Петра Порошенка", а у 2017 році Ірині довірили посаду Представника Президента України у Верховній Раді.

Ірина Луценко була депутатом трьох скликань

Варто зазначити, що цього ж року Ірина Луценко була відзначена премією "Жінка III тисячоліття". Вона отримала нагороду в номінації "Рейтинг" за активну позицію у захисті прав людини, просування рівних можливостей для жінок та чоловіків, а також прагнення справедливості в різних сферах суспільного життя. Хоча в одному з інтерв’ю зізнавалася, що не хотіла йти на номінацію.

Ірина Луценко була відзначена премією "Жінка III тисячоліття"

У 2019 році Ірина пройшла до парламенту втретє від політичної сили "Європейська солідарність". Однак через три місяці дружина Юрія Луценка прийняла несподіване рішення — достроково скласти депутатські повноваження.

Ірина Луценко у 2019 році склала мандат

Як змінилася Ірина Луценко і де вона зараз

За роки політичної кар’єри Ірина Луценко помітно змінювалась. У виданні Antikor писали, що дружина ексгенпрокурора неодноразово зверталася за допомогою до пластичних хірургів. Судячи з усього, Ірина робила собі ліпосакцію, хоча сам екснардеп ніяк не коментувала цю інформацію.

Як змінилася Ірина Луценко

В інтерв’ю "Буквам" Юрій Луценко розповів, що його дружина Ірина перенесла інсульт і її, попри пробки на дорогах, встигли вчасно довезти до лікарні. Однак після цього випадку Ірина не могла на роботі викладатися на повну силу, ситуацію ускладнювали її розбіжності в парламенті з членами партії "Слуга народу".

Юрій Луценко розповів, що дружина перенесла інсульт

Юрій заявив, що дружина вирішила піти з політики й займатиметься невеликим сімейним бізнесом, але не уточнював, яким саме. Після складання мандата Ірина Луценко почала уникати публічності та перестала вести соціальні мережі, зокрема Facebook. У медіапросторі про неї давно немає новин, оскільки публічних заходів Ірина не відвідує. Юрій Луценко, мабуть, поважає прагнення дружини до приватності, тому намагається не "світити" її у своїх соціальних мережах.

Ірина Луценко зникла з медійного простору

"Телеграф" писав раніше, куди зникла ексглава МОЗ Уляна Супрун. Вона дозволила мочити манту і ходити до поліклініки без бахіл.