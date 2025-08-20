Співвласник банку виклав фото терміналу з котиком-рекетиром

Спеціально чи ні, котик знову привернув увагу

Не встигли термінали фінустанови monobank з'явитися на вулицях України, як вже стали об'єктом гумору українців. Банк встановив їх в кількох містах України. Один із співвласників, Олег Гороховський, написав про це, додавши до тексту фото одного з терміналів. Проте сусідство термінала та соціальної реклами викликало чимало жартів.

Найбільше вразило поєднання із соціальною рекламою на сітілайті поруч. Її сприйняли частиною загального образу. Таке сусідство можна сприйняти двояко.

Термінал monobank

Напис на сітілайті привернув увагу

Соціальна реклама додала сенсів терміналу monobank

Гороховський зазначив, що комісії також немає та банк планує далі розвивати власну мережу поповнення, окрім перших 1200 терміналів. Фотографію окремо він наразі не коментував. Гумор викликала не тільки фотографія, а й текст.

Отже, тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів;) Олег Гороховський, співзасновник Монобанк

Ці слова Гороховського викликали відповідь, що стане трохи більше не терміналів, а котиків.

Українці не зупинились і продовжили жартувати. Головна тема — коти.

Жарт про Кот ОС

Кіт став одним із впізнаваних символів Монобанку ще у 2017 році. Його зробили персонажем в додатку при запуску QR-кодів ("QR-котів"). З того часу коті стали невіддільною частиною бренду і супроводжували всі нововведення.

