Совладелец банка выложил фото терминала с котиком-рекетиром

Специально или нет, котик снова привлек внимание

Не успели терминалы финучреждения monobank появиться на улицах Украины, как уже стали объектом юмора украинцев. Банк установил их в нескольких городах Украины. Один из совладельцев Олег Гороховский написал об этом, добавив в текст фото одного из терминалов. Однако соседство терминала и социальной рекламы вызвало немало шуток.

Больше всего поразило сочетание с социальной рекламой на ситилайте рядом. Ее восприняли частью общего образа. Такое соседство можно воспринять двояко.

Терминал monobank

Надпись на ситилайте привлекла внимание

Социальная реклама добавила смыслов терминалу monobank

Гороховский отметил, что комиссии также нет и банк планирует дальше развивать собственную сеть пополнения, кроме первых 1200 терминалов. Фотографию отдельно он пока не комментировал. Юмор вызвала не только фотография, но и текст.

Итак, теперь в вашей жизни просто станет чуть больше терминалов;) Олег Гороховский, соучредитель Монобанк

Эти слова Гороховского вызвали ответ, что станет больше не терминалов, а котиков.

Украинцы не остановились и продолжили шутить. Главная тема – кошки.

Шутка о Кот ОС

Кот стал одним из узнаваемых символов Монобанка еще в 2017 году. Его сделали персонажем в приложении при запуске QR-кодов ("QR-котов"). С этого времени кошки стали неотделимой частью бренда и сопровождали все нововведения.

