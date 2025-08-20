Укр

Совладелец банка выложил фото терминала с котиком-рекетиром

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Котик монобанка Новость обновлена 20 августа 2025, 11:00
Котик монобанка. Фото poltavawave.com.ua

Специально или нет, котик снова привлек внимание

Не успели терминалы финучреждения monobank появиться на улицах Украины, как уже стали объектом юмора украинцев. Банк установил их в нескольких городах Украины. Один из совладельцев Олег Гороховский написал об этом, добавив в текст фото одного из терминалов. Однако соседство терминала и социальной рекламы вызвало немало шуток.

Больше всего поразило сочетание с социальной рекламой на ситилайте рядом. Ее восприняли частью общего образа. Такое соседство можно воспринять двояко.

Терминал monobank
Терминал monobank
Комментарий о терминале моно
Надпись на ситилайте привлекла внимание
Комментарий о терминале Монобанк
Социальная реклама добавила смыслов терминалу monobank

Гороховский отметил, что комиссии также нет и банк планирует дальше развивать собственную сеть пополнения, кроме первых 1200 терминалов. Фотографию отдельно он пока не комментировал. Юмор вызвала не только фотография, но и текст.

Итак, теперь в вашей жизни просто станет чуть больше терминалов;)

Олег Гороховский, соучредитель Монобанк

Эти слова Гороховского вызвали ответ, что станет больше не терминалов, а котиков.

Монобанк терминал комментарии

Украинцы не остановились и продолжили шутить. Главная тема – кошки.

Шутка о Кот ОС
Шутка о Кот ОС

Кот стал одним из узнаваемых символов Монобанка еще в 2017 году. Его сделали персонажем в приложении при запуске QR-кодов ("QR-котов"). С этого времени кошки стали неотделимой частью бренда и сопровождали все нововведения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новая монета по замене копейки не в ближайшее время. Верховная Рада не торопится с принятием такого решения.

Теги:
#Терминал #Monobank #Монобанк