"Он все понял": Зеленский на закрытой встрече объяснил, что показывал Трампу на карте в Белом доме

Зеленский рассказал детали разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что показывал Трампу на карте в Белом доме. По его словам, американскому лидеру было интересно разобраться в ситуации.

Об этом сказал Владимир Зеленский на встрече с журналистами, где присутствовал корреспондент "Телеграфа".

По его словам, украинская сторона привезла на встречу в Вашингтон много визуальной информации, чтобы наглядно продемонстрировать властям США реальное положение дел в Украине. Однако та карта, возле которой лидеров запечатлели в Белом доме, на самом деле была американская.

"У нас была карта с обозначением обстановки на поле боя. У нас была не только карта, у нас было много информации о похищенных украинских детях, об обстоятельствах, в которых находятся наши военнопленные, много визуальной информации, много других данных. И, конечно, у нас была карта с информацией о проценте территорий, которая была оккупирована после 2014 года и после 2022 года. Когда мы приехали, у них уже была своя карта. Я сказал, что хотел бы показать, что сейчас происходит на поле боя. Для этого не нуждаюсь в нашей карте, могу на вашей карте, потому что я прекрасно понимаю, какая обстановка: где мы есть, о присутствии на Донбассе, в целом на Востоке, почему они не могут получить ту или иную территорию и т.д", — объяснил глава государства.

Зеленский отметил, что его объяснения были длительными, но Трамп выслушал все с интересом.

"Это был совершенно обычный диалог. Они спрашивали меня по их карте. Я отметил, что есть определенные ошибки по Донецкой области. Там было написано, что 73% области было оккупировано, а я отметил, что не 73%, а 67% или 69%. В Сумской области оккупировано только 1%.

Владимир Зеленский и Трамп

Президенту Трампу было интересно услышать детали, мы много говорили о Донбассе, о Востоке, в чем его важность. Я отметил, что если наши военные выйдут с этой территории, и она будет оккупирована, то мы откроем тогда путь на Харьков. Я ему продемонстрировал дороги в Днепр – промышленный центр Украины, один из них. Я ему отметил, что много важных аспектов здесь. Если мы говорим о выходе с Востока, мы не можем этого сделать. Но здесь вопрос не только в Конституции, это вопрос о выживании нашей страны, и здесь вопрос о наиболее сильных защитных рубежах, о расстояниях до промышленных центров. Если Путин получит это, он будет пытаться идти дальше. Независимо от того, что-то подпишет или не подпишет", — рассказал Зеленский.

Зеленский выразил уверенность, что Трамп понял его.

На встрече с Трампом также затрагивалась и тема Крыма. Трамп считает, что выход Украины из него в 2014 был большой ошибкой и что именно полуостров стал ключом для полномасштабной войны.

"И он сказал, что если бы Обама не предоставил эту возможность, если бы Путин не смог бы оккупировать Крым и частично Донбасс, то он не начинал бы полномасштабную войну. Я сказал, что Путин милитаризировал Крым, подготовил его для южной операции как плацдарм. Я сказал, что проблема заключалась в том, что когда Крым был оккупирован россиянами, никто – ни в Соединенных Штатах, ни в мире – не ввел сильных санкций против РФ, которые реально влияли бы. Именно поэтому подлинное давление и подлинные гарантии безопасности очень важны", — сказал украинский лидер.

Президент также объяснил, почему Китая нет в гарантиях безопасности для Украины. По его словам, — такие гаранты нам не нужны.

"Во-первых, Китай нам не помог остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третий: здесь вопрос даже не о присутствующих там военнослужащих. Речь идет о Будапештском меморандуме. Китай был среди этих подписантов, они не сделали ничего, когда был оккупирован Крым. Именно поэтому нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине, и не помогали Украине в тот момент, когда нам действительно это требовалось после 24 февраля. Именно поэтому нам нужны гарантии безопасности только тех стран, которые готовы нам помочь", — уверен Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский допустил выборы в Украине и свое участие в них.