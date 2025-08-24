Украинский лидер опроверг информацию The Wall Street Journal

Украина использует дальнобойное оружие собственного производства для ударов по РФ и не обсуждает атаки с США. Ранее западные СМИ писали о якобы запрете со стороны Пентагона на использование дальнобойных ракет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни.

Таким образом, гарант Конституции опроверг информацию западных СМИ о запрете США на удары по территории России дальнобойными ракетами.

"Когда-то были какие-то сигналы относительно наших ударов в ответ на удары по энергетике... сегодня мы даже об этом не упоминаем", — добавил Зеленский.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что якобы Пентагон с конца весны блокирует применение Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России.

В материале говорится, что при администрации Дональда Трампа введена необъявленная "процедура одобрения на высоком уровне" — разрешать такие удары может только лично министр обороны США Пит Гегсет.

Журналисты сообщают, что якобы по крайней мере один раз Украина пыталась применить ATACMS по российской территории, но получила отказ.

Между тем, в России уже готовятся к возможному провалу встречи президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина, а потому ищут кого бы в этом обвинить. В Москве для этих целей традиционно избрали страны Запада.