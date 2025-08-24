"Принаймні до...": скільки ще Путін хоче продовжувати війну в Україні — прогноз президента Фінляндії
Стубб оцінив ймовірність зустрічі Зеленського з Путіним
Путін не дає жодних ознак того, що Росія готова до завершення війни. Зустріч президентів РФ та України найближчим часом малоймовірна.
Таку думку висловив президент Фінляндії Олександр Стубб в інтерв’ю Helsingin Sanomat. За оцінками фінського президента, РФ прагне "продовжувати війну принаймні до осені, щоб максимізувати свої територіальні завоювання".
Стубб також вважає малоймовірною зустріч найближчим часом президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним, про що говорили на саміті європейських лідерів із Дональдом Трампом у Білому домі. Президент зазначає, що якщо метою була двостороння зустріч за два тижні після переговорів у Вашингтоні 18 серпня, то вона навряд чи відбудеться.
Також в інтерв’ю журналістам він резюмував, що російська тактика затягування часу продовжується.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що є головна загроза, яку несе зустріч Зеленського із Путіним.