"Принаймні до...": скільки ще Путін хоче продовжувати війну в Україні — прогноз президента Фінляндії

Стубб оцінив ймовірність зустрічі Зеленського з Путіним

Путін не дає жодних ознак того, що Росія готова до завершення війни. Зустріч президентів РФ та України найближчим часом малоймовірна.

Таку думку висловив президент Фінляндії Олександр Стубб в інтерв’ю Helsingin Sanomat. За оцінками фінського президента, РФ прагне "продовжувати війну принаймні до осені, щоб максимізувати свої територіальні завоювання".

Стубб також вважає малоймовірною зустріч найближчим часом президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним, про що говорили на саміті європейських лідерів із Дональдом Трампом у Білому домі. Президент зазначає, що якщо метою була двостороння зустріч за два тижні після переговорів у Вашингтоні 18 серпня, то вона навряд чи відбудеться.

Також в інтерв’ю журналістам він резюмував, що російська тактика затягування часу продовжується.

