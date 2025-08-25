Освітлював мавзолей Леніна, Кремль і кожну квартиру. Як легендарний завод врятувався від долі радянських гігантів-привидів (фото)

"Телеграф" занурить вас в історію ще одного заводу, продукція якого створювала затишок в кожній квартирі СРСР.

Згадуючи часи Радянського Союзу, багато хто думає про порожні полиці, довгі черги і одноманітність. Проте у кожній радянській квартирі того часу було щось, що створювало затишок. Багато хто пам’ятає ті лампи, бра та торшери, що стояли на тумбочках і прикрашали стелі. Вони були всюди, але лише старше покоління пам'ятає, що це продукція легендарного тернопільського заводу.

"Телеграф" розповідає історію унікального заводу "Ватра", який у часи СРСР освітлював московську Олімпіаду-80, палаци Кремля та космодром "Байконур", і що з ним сталося сьогодні.

Продукція "Ватри" колись була у кожному домі

Більшість заводів у Тернополі, та й в інших обласних центрах сучасної України, які були головними центрами радянської промисловості і гриміли своїми досягненнями не лише на весь Союз, але й по всьому світі, сьогодні лише історія. І з "Ватрою" могло статись таке ж, як з легендарним "Текстерно", чи Комбайновим, якби не один крутий поворот в історії підприємства. Але про все по черзі.

Як "Електроарматура" отримала світову славу

У 1957 році в Тернополі з'явилося державне підприємство "Електроарматура". Тоді ніхто не уявляв, що через кілька десятиліть воно стане одним із найпотужніших світлотехнічних гігантів СРСР. Спочатку завод займався звичайною електроарматурою, але вже у 1965 році повністю переорієнтувався на випуск світлотехнічного обладнання.

Перші роки були присвячені розробці світильників для хімічної та гірничорудної промисловості. Це була складна і відповідальна справа — адже такі прилади мали витримувати екстремальні умови шахт і хімічних заводів. У 1971 році підприємство отримало статус виробничого об'єднання і почало випускати те, що пізніше стане візитною карткою заводу — побутові світильники.

Легендарні люстри від "Ватри" були у кожній квартирі СРСР

Золота доба, коли СРСР освічували тернопільські люстри

Справжній злет "Ватри" почався у 1970-х роках. Завод освоїв виробництво люстр, бра, настільних ламп та торшерів, які швидко завоювали популярність по всьому Союзу. У 1975 році розпочався випуск пускорегулювальних апаратів, а у 1978-му — потужних прожекторів. До 1982 року завод уже мав власне виробництво технологічного обладнання та інструментів.

Популярний світильник від "Ватри" є і зараз в багатьох квартирах з радянським ремонтом

Назва "Ватра" з'явилася не випадково — це карпатська назва багаття, яка найкраще символізувала суть роботи підприємства. А світильники та лампи від "Ватри" були такими популярними, бо були дуже надійними і служили десятиліттями. А якщо діти випадково розіб'ють скельце такого світильника (що ставалося часто), то знайти запчастину була не проблема.

Завод "Ватра" у Тернополі у 1957

80-ті: коли у підприємства була всесоюзна слава і замовлення від Кремля

Найяскравішою сторінкою в історії "Ватри" стали 1980-ті роки. Саме тернопільське підприємство виготовило 10 тисяч потужних прожекторів для спортивних об'єктів московської Олімпіади-1980. Це було грандіозне замовлення, яке принесло заводу всесоюзну славу.

Як "Ватра" освітила олімпіаду-1980

Але олімпійськими об'єктами справа не обмежилася. "Ватра" виготовляла освітлювальні прилади для найпрестижніших об'єктів СРСР: 126 позолочених люстр для Палацу культури "Україна" в Києві, світильники для Національної опери України, сесійної зали Верховної Ради. Навіть космодром "Байконур" у Казахстані освітлювався тернопільськими приладами.

Концертний зал "Палацу Україна" у Києві

"Мій батько працював на "Ватрі" десь протягом десяти років. З його розповідей — добре платили, роботи завжди було багато. Хоч вона ніколи не була легкою, навіть на пенсії згадував ці роки з якоюсь ностальгічною насолодою", — розповідає "Телеграфу" тернополянка Марія.

Коли "Ватра" світила мавзолеям та армії

"Курс - Леннинский, цель - коммунизм": радянська пропаганда тоді "прикрашала" кожну державну будівлю

Окремою гордістю заводу були особливо престижні замовлення радянської влади. "Ватра" виготовляла освітлювальні прилади для мавзолею Леніна в Москві та мавзолею Хо Ші Міна у В'єтнамі. Великі військові замовлення тодішньої радянської імперії також виконувалися на тернопільському підприємстві.

Мавзолей Леніна

При заводі працював Палац культури та спорту, де проходили виступи мистецьких колективів, художні виставки та спортивні змагання. Створили також спеціалізовані науково-дослідні підрозділи: "ВПКТІсвітло" (1977) для удосконалення технологій виробництва та Український світлотехнічний інститут (1992) — для випробувань і сертифікації.

Будинок культури "Ватра"

Крах 90-х і нова ера виживання

Розпад СРСР став серйозним ударом для "Ватри", як і для тисяч інших радянських підприємств. У 1996 році завод перетворився на відкрите акціонерне товариство, а згодом — на корпорацію дев'яти спеціалізованих підприємств із приватним капіталом. Для заводу настали важкі часи, проте лише на кілька років.

На межі тисячоліть завод повністю оновив номенклатуру продукції. Розробили десятки типів сучасних світильників та прожекторів для вибухонебезпечних і промислових об'єктів. У 2006 році розпочали випуск світлодіодних конструкцій — тоді це було передовою технологією.

Більшість продукції постачали до Росії

Як виглядав завод "Ватра" у 2012 році

До 2013 року 70 відсотків продукції "Ватри" займали замовлення з Росії. Це не була військова продукція — російські металургійні підприємства цінували якість тернопільських світильників і не визнавали китайських товарів. З початком війни у 2014 році підприємство почало шукати нові ринки збуту.

Перехід виявився непростим. За словами керівництва заводу, українські ринки корумповані, а величезну нішу займає китайський неякісний товар. Попри це, "Ватра" зуміла закріпитися на західних ринках і сьогодні понад 60% своєї продукції постачає на експорт.

Сучасна "Ватра" — це найбільший виробник світлотехніки в Україні Підприємство повністю забезпечує потреби України щодо промислової світлотехніки і постійно нарощує експортні поставки.

Як виглядає "Ватра" зараз

З 2018 року окремим напрямком стало виробництво обладнання для освітлення аеродромів та злітно-посадкових смуг. Серед сучасних проєктів— Миколаївський морський порт Bunge, АрселорМіттал у Кривому Розі, ЗапоріжСталь, логістичний комплекс M.V.Cargo спільно з Cargill Corporation в Одеській області. Також "Ватра" має торгові доми за кордоном.

Тож саме тернопільська "Ватра" стала одним із небагатьох прикладів українських заводів, які після занепаду 90-х років зуміли відновити свою потужність і знайти своє місце у сучасному світі. Це історія про те, як можна зберегти традиції і водночас йти в ногу з часом.

