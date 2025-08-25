США и Украина снова сядут за стол переговоров? Зеленский анонсировал важное событие

Работа над завершением войны не на паузе

Уже на этой неделе может пройти встреча украинской и американской делегаций. Главная цель которой – подготовка к предстоящим переговорам Киева и Москвы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. По его словам, повестка дня будет включать возможные шаги обеих сторон к приближению мира.

Президент не сказал, когда именно и где пройдет встреча, но известно, что она запланирована к концу этой недели. То есть речь идет о 28-31 августа. Он отметил, что 25 августа в Киеве пройдет встреча со спецпредставителем США Китом Келлогом по продолжению этой тематики. Будут говорить о развитии подготовки о возможности предстоящей встречи с российской стороной.

"В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды. Соответственно, тех людей, о которых вы сказали, или части тех людей", — сказал Зеленский.

Также президент добавил, что 24 августа глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил с госсекретарем Марко Рубио и другими партнерами. А 25 августа ожидается разговор украинского военного руководства с партнерами.

