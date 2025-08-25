Укр

США и Украина снова сядут за стол переговоров? Зеленский анонсировал важное событие

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Зеленский на встрече со Стере (архивное фото) Новость обновлена 25 августа 2025, 14:04
Зеленский на встрече со Стере (архивное фото). Фото Офис президента

Работа над завершением войны не на паузе

Уже на этой неделе может пройти встреча украинской и американской делегаций. Главная цель которой – подготовка к предстоящим переговорам Киева и Москвы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. По его словам, повестка дня будет включать возможные шаги обеих сторон к приближению мира.

Президент не сказал, когда именно и где пройдет встреча, но известно, что она запланирована к концу этой недели. То есть речь идет о 28-31 августа. Он отметил, что 25 августа в Киеве пройдет встреча со спецпредставителем США Китом Келлогом по продолжению этой тематики. Будут говорить о развитии подготовки о возможности предстоящей встречи с российской стороной.

"В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды. Соответственно, тех людей, о которых вы сказали, или части тех людей", — сказал Зеленский.

Также президент добавил, что 24 августа глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил с госсекретарем Марко Рубио и другими партнерами. А 25 августа ожидается разговор украинского военного руководства с партнерами.

Напомним, Владимир Зеленский поставил точку в вопросе, чем и по чьему разрешению Украина бьет по России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле уже обнаружили виновных в срыве возможной встречи Зеленского и Владимира Путина, главы России. Хотя в Москве уже не раз подчеркивали, что встречи не будет "без президентской повестки дня".

Теги:
#Украина #США #Встреча #Владимир Зеленский