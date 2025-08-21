Білик працює на "Укрпошті"? Головний редактор "Телеграфу" поділився курйозним фото

Можливо, вже варто чекати на ТікТоки від нового оператора?

"Укрпошта" демонструє новий креативний підхід до рекрутингу, поєднуючи традиційні послуги з сучасними елементами комунікації. Схоже, компанія прагне зробити процес залучення нових співробітників більш помітним та цікавим для аудиторії.

Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов поділився в Facebook цікавим фото. У дописі він описав свої враження від нововведень, зазначивши, що під керівництвом Ігоря Смілянського компанія може сміливо експериментувати з нестандартними методами.

На знімку видно прилавок із товарами, за яким розташовані стелажі — здавалося б, нічого незвичайного. Втім, варто звернути увагу на праву частину фото, де на столі лежить аркуш паперу з написом "Послуги надає Ірина Білик". Це точно додало позитиву і для відвідувачів, і для самих працівників.

Креативність від "Укрпошти". Фото: Ярослав Жарєнов

"Коли чекати вірусні ТікТоки від нового оператора?", — жартома коментує журналіст.

Такий фірмовий підхід із персоналізованими аркушами та увагою до деталей дозволяє створити емоційний зв'язок із потенційними кандидатами та підкреслити відкритість компанії до нових ідей. Фото з прилавком із ім'ям працівника стає символом нового підходу до рекрутингу — простого, креативного та орієнтованого на людину.

Нагадаємо: "Укрпошта" вже неодноразово опинялася на перших шпальтах новин — цього разу завдяки поєднанню креативного гумору, буденних лайфхаків і нових комерційних ініціатив. Після уваги до курячих ніжок як засобу проти собак та анонсу продажу ковбаси у відділеннях, компанія пояснила свою позицію.

Попри весь позитив, є й інша сторона медалі в компанії. Раніше "Телеграф" повідомляв, що український блогер-мільйонник вирішив оцінити роботу одного з найсуперечливіших відділень "Укрпошти" в Києві, яке неодноразово критикували. Хоча посилку видали швидко, його здивували незручності через ремонт у робочий час, пил, безлад та загальний занедбаний стан приміщення.