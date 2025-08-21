Рус

Білик працює на "Укрпошті"? Головний редактор "Телеграфу" поділився курйозним фото

Марта Іваненко
Ірина Білик непрямо потрапила до курйозу "Укрпошти"
Ірина Білик непрямо потрапила до курйозу "Укрпошти". Фото Ірина Білик, "Суспільне.Житомир"/колаж "Телеграфу"

Можливо, вже варто чекати на ТікТоки від нового оператора?

"Укрпошта" демонструє новий креативний підхід до рекрутингу, поєднуючи традиційні послуги з сучасними елементами комунікації. Схоже, компанія прагне зробити процес залучення нових співробітників більш помітним та цікавим для аудиторії.

Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов поділився в Facebook цікавим фото. У дописі він описав свої враження від нововведень, зазначивши, що під керівництвом Ігоря Смілянського компанія може сміливо експериментувати з нестандартними методами.

На знімку видно прилавок із товарами, за яким розташовані стелажі — здавалося б, нічого незвичайного. Втім, варто звернути увагу на праву частину фото, де на столі лежить аркуш паперу з написом "Послуги надає Ірина Білик". Це точно додало позитиву і для відвідувачів, і для самих працівників.

На "Укрпошті" надає послуги Ірина Білик - каже Ярослав Жарєнов
Креативність від "Укрпошти". Фото: Ярослав Жарєнов

"Коли чекати вірусні ТікТоки від нового оператора?", — жартома коментує журналіст.

Такий фірмовий підхід із персоналізованими аркушами та увагою до деталей дозволяє створити емоційний зв'язок із потенційними кандидатами та підкреслити відкритість компанії до нових ідей. Фото з прилавком із ім'ям працівника стає символом нового підходу до рекрутингу — простого, креативного та орієнтованого на людину.

Нагадаємо: "Укрпошта" вже неодноразово опинялася на перших шпальтах новин — цього разу завдяки поєднанню креативного гумору, буденних лайфхаків і нових комерційних ініціатив. Після уваги до курячих ніжок як засобу проти собак та анонсу продажу ковбаси у відділеннях, компанія пояснила свою позицію.

Попри весь позитив, є й інша сторона медалі в компанії. Раніше "Телеграф" повідомляв, що український блогер-мільйонник вирішив оцінити роботу одного з найсуперечливіших відділень "Укрпошти" в Києві, яке неодноразово критикували. Хоча посилку видали швидко, його здивували незручності через ремонт у робочий час, пил, безлад та загальний занедбаний стан приміщення.

