Пойдут ли россияне на большой прорыв на Запорожье? Эксперт оценил риски

Враг перегруппировывается

Силы обороны Украины освободили несколько сел в Донецкой области. Есть основания надеяться, что наши военные смогут на время стабилизировать линию боевого столкновения.

Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью OBOZ.UA. Основная сложность состоит в том, что Россия накапливает силы, а затем интенсивно атакует.

Тактика России

Они осуществляют накопление сил, кидают свое "пушечное мясо" на наши позиции, но как бы то ни было, у них подразделения, мягко говоря, заканчиваются. Для этого они проводят перегруппировку. Сейчас, понимая, что они не вытягивают забросом "мяса", они увеличивают количество именно FPV-дронов Дмитрий Жмайло

Тактика Сил обороны Украины

В свою очередь, защитники Украины видят, где враг берет паузу на перегруппировку и подтягивают дополнительные силы, усиленные элитные подразделения. В частности, речь идет о 37-й отдельной бригаде морской пехоты, 214 отдельном штурмовом батальоне OPFOR.

Каждая такая зачистка, каждое освобождение населенного пункта ставит в более сложное положение россиян. Мы разрушаем их накатанные планы дальнейшего давления, ведь они вынуждены концентрироваться именно на этих участках Дмитрий Жмайло

По его словам, главной задачей таких атак является поломать намерения россиян и стабилизировать линию боевого столкновения. Это важно не только с военной, но и политической точки зрения — в контексте международной политики и переговоров.

Россияне готовят прорыв в Запорожском направлении?

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества оценил риски Запорожской области. Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил тревожную новость: враг готовит масштабное наступление на Запорожском направлении.

Обратите внимание: когда у нас есть успехи или тяжелые бои – Покровское направление, Купянское направление, другие направления, – сразу возникает тема Запорожья. По крайней мере, за последние полтора года. Это очень часто подхватывают западные медиа, время от времени появляется в нашем информпространстве, да и естественно, что российские паблики также это разносят Дмитрий Жмайло

Запорожское направление на карте deepstate

При этом, отметил он, Запорожское направление и непосредственно Запорожье является одним из самых укрепленных участков фронта. Есть три линии обороны и капитальные бетонные сооружения. Даже если противнику удастся прорваться на отдельных участках, ему будет очень сложно продвигаться. И россияне это хорошо знают, говорит Жмайло.

Поэтому скорее всего будет обострение, будет подтягивание сил, будут попытки штурмов, потому что россияне хотят, чтобы мы держали значительные силы на Запорожском направлении и не перекидывали наши подразделения на другие. Но все же я более чем убежден, что россияне не пойдут на концентрацию больших сил, на большой прорыв Дмитрий Жмайло

Что происходит на фронтах Запорожья

Фронт в Запорожской области Генеральный штаб ВСУ разделяет на два направления: Гуляйпольский и Ореховский. В сводке Генштаба утром во вторник отмечается, что на Гуляйпольском направлении за минувшие сутки, 25 августа, россияне атаковали в районе Малиновки. На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Плавнев и в сторону Павловки.

Карта Генштаба Гуляйпольское направление 26 августа

Карта Генштаба Ореховское направление 26 августа

