Пойдут ли россияне на большой прорыв на Запорожье? Эксперт оценил риски
Враг перегруппировывается
Силы обороны Украины освободили несколько сел в Донецкой области. Есть основания надеяться, что наши военные смогут на время стабилизировать линию боевого столкновения.
Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью OBOZ.UA. Основная сложность состоит в том, что Россия накапливает силы, а затем интенсивно атакует.
Тактика России
Они осуществляют накопление сил, кидают свое "пушечное мясо" на наши позиции, но как бы то ни было, у них подразделения, мягко говоря, заканчиваются. Для этого они проводят перегруппировку. Сейчас, понимая, что они не вытягивают забросом "мяса", они увеличивают количество именно FPV-дронов
Тактика Сил обороны Украины
В свою очередь, защитники Украины видят, где враг берет паузу на перегруппировку и подтягивают дополнительные силы, усиленные элитные подразделения. В частности, речь идет о 37-й отдельной бригаде морской пехоты, 214 отдельном штурмовом батальоне OPFOR.
Каждая такая зачистка, каждое освобождение населенного пункта ставит в более сложное положение россиян. Мы разрушаем их накатанные планы дальнейшего давления, ведь они вынуждены концентрироваться именно на этих участках
По его словам, главной задачей таких атак является поломать намерения россиян и стабилизировать линию боевого столкновения. Это важно не только с военной, но и политической точки зрения — в контексте международной политики и переговоров.
Россияне готовят прорыв в Запорожском направлении?
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества оценил риски Запорожской области. Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил тревожную новость: враг готовит масштабное наступление на Запорожском направлении.
Обратите внимание: когда у нас есть успехи или тяжелые бои – Покровское направление, Купянское направление, другие направления, – сразу возникает тема Запорожья. По крайней мере, за последние полтора года. Это очень часто подхватывают западные медиа, время от времени появляется в нашем информпространстве, да и естественно, что российские паблики также это разносят
При этом, отметил он, Запорожское направление и непосредственно Запорожье является одним из самых укрепленных участков фронта. Есть три линии обороны и капитальные бетонные сооружения. Даже если противнику удастся прорваться на отдельных участках, ему будет очень сложно продвигаться. И россияне это хорошо знают, говорит Жмайло.
Поэтому скорее всего будет обострение, будет подтягивание сил, будут попытки штурмов, потому что россияне хотят, чтобы мы держали значительные силы на Запорожском направлении и не перекидывали наши подразделения на другие. Но все же я более чем убежден, что россияне не пойдут на концентрацию больших сил, на большой прорыв
Что происходит на фронтах Запорожья
Фронт в Запорожской области Генеральный штаб ВСУ разделяет на два направления: Гуляйпольский и Ореховский. В сводке Генштаба утром во вторник отмечается, что на Гуляйпольском направлении за минувшие сутки, 25 августа, россияне атаковали в районе Малиновки. На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Плавнев и в сторону Павловки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях россияне продвинулись на Лиманском направлении в Донецкой области. Украина за сутки потеряла еще более 20 квадратных километров своей земли.