"Моліться за нього". В ПЦУ повідомили про важку хворобу патріарха Філарета

Патріарху зараз 96 років

Значно погіршився стан здоров'я почесного патріарха Філарета Української Православної Церкви Київського Патріархату (ПЦУ КП). Вірян закликають молитися за нього.

Про це повідомляє ПЦУ. Зауважимо, що деталей церква не розповідає.

В ПЦУ закликали вірян молитися за здоров'я патріарха Філарета у зв'язку із погіршенням його стану. Нині засновнику УПЦ Київського патріархату патріарху Філарету (у миру Михайлу Антоновичу Денисенку) 96 років.

Патріарх Філарет

Чим хворів патріарх Філарет

Наразі поточні причини погіршення стану здоров'я невідомі, але у 2020 році у патріарха Філарета виявили коронавірус. Тоді ж діагностували запалення легенів. Після тривалого лікування його здоров'я оцінювали як задовільне.

Окрім того, у 2018 патріарх після приймання медичного препарату отримав сильні побічні дії. Його стан здоров'я різко погіршився — втрачав працездатність, гірше говорив і рухався. Згодом це вилікували, а сам патріарх казав: "Просто не підійшло мені ліки… Я від них відмовився. Відчуваю себе на 50–60 років"

Зауважимо, що у відкритих джерелах немає офіційної інформації про інші хвороби чи нові діагнози. Однак зараз у 96-річного патріарха Філарета значно погіршився стан здоров'я.

