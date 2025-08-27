"Делюсь впервые": Тополя рассказал, как поступил после скандала с Безуглой

Музыкант рассказал о судьбе сбора на лечение нардепа

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя сообщил, что обратился к суду из-за заявлений нардепа Марьяны Безуглой. Причиной тому стали слова парламентария о том, что певец "фейково мобилизировался и не служит в ВСУ".

Об этом Тополя рассказал в интервью изданию Oboz.ua. Причиной обращения к Фемиде стал конфликт, который начался после того, как российская ракета уничтожила квартиру музыканта.

"Я делюсь этим впервые – мой юрист подал иск для опровержения клеветнической информации о том, что я якобы фейково мобилизовался и не служил. Безугла будет нести за это ответственность в суде" Тарас Тополя

Российская ракета разрушила квартиру семьи Тополи в конце июня 2025 года, после чего Безуглая написала в своих соцсетях, что это "карма" за "фейковую службу". Музыкант в ответ открыл сбор на психиатрическую диагностику и лечение для нардепа с альтернативой выделения средств на лечения детей погибших бойцов 130-го батальона.

Мы направили ей несколько официальных писем о распределении средств, которые собирались на ее диагностику и потенциальное лечение. Она ответила, что хочет потратить эти средства на другие нужды Тарас Тополя

Он добавил, что поскольку Безуглая отказалась от диагностики, то средства будут направлены на лечение детей, как и было заявлено в сборе. По его словам, в противном случае это было бы мошенничеством.

Как сообщалось ранее, Безуглая и раньше отличалась подобными заявлениями. Например, до этого она назвала гибель мужчины в Киеве во время атаки РФ "кармой", потому что он не служил, а учился в университете.