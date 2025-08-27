Суми залишилися без світла та води через масований нічний обстріл

Комунальники вже працюють над відновленням електропостачання

Суми лишилися без світла та води через російську атаку. В ніч на середу, 27 серпня, Росія вдарила безпілотниками по околиці Сумської громади.

Атаку підтвердив глава Сумської ОВА Олег Григоров. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, працюють аварійні служби.

Ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Попередньо, без жертв Олег Григоров

Через обстріл Суми без води — подаватимуть з графіком

Через наслідки російського обстрілу знеструмлені всі об'єкти водоканалу. Їх переводять на аварійно-резервне живлення.

27 липня, вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском:

з 5:00 до 10:00

з 18:00 до 22:00

У "Міськводоканалі" попередили, що через знеструмлення підкачувальних насосів ЦТП води на верхніх поверхів багатоповерхівок не буде. Подача води у звичайному режимі відновиться після стабілізації енергопостачання.

Частина міста лишилася без світла

У міській раді повідомили, що влучань у житлові квартали немає. Проте пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Через це відсутнє енергопостачання у частині міста. Працюють аварійні бригади енергетиків, йдеться у повідомленні

На маршрути не вийшли тролейбуси

КП "Електроавтотранс" повідомив, що через відсутність електроенергії електротранспорт не вийшов на маршрути. Людей перевозять тільки автобуси. Про відновлення повноцінного руху комунального транспорту повідомлять додатково.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Суми живуть під щоденними обстрілами Росії. Шрами від війни по всьому місту, але жителі Сум тримаються.