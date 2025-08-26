Трамп діє з Путіним, як діяв з Кім Чен Ином: чим вигідна США тактика президента - NYT

Проте в цьому випадку Трамп заздалегідь підстрахувався у вигідний для себе бік

Президент США Дональд Трамп стверджував, що вирішенням проблеми війни в Україні може стати зустріч лідерів двох держав, які могли б домовитися про початок мирного процесу. Але натомість після саміту на Алясці реальний прогрес у досягненні миру зупинився. А дипломатія Трампа щодо російського правителя Володимира Путіна все більше нагадує його дипломатію з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином у 2018 році.

Про це пише видання The New York Yimes. Зазначається, що через дев'ять днів після зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі можна констатувати, що реальний прогрес у справі мирного врегулювання війни зупинився.

"Зустріч Трампа з Путіним в Анкориджі починає викликати порівняння з його особистою дипломатією з Кім Чен Ином з Північної Кореї сім років тому: дружня, сповнена рукостискань, телевізійних моментів та теплих обмінів репліками — Путін надіслав Трампу фотографію їхньої зустрічі — але без прогресу. Зрештою, Північна Корея не відмовилася від жодної ядерної зброї та з того часу значно розширила свій ядерний арсенал", — сказано у статті.

Проте в цьому випадку Трамп заздалегідь підстрахувався у вигідний для себе бік. Він залишив собі варіант виходу, публічно заявляючи, що можливо, миру не буде, а США змушені будуть відступити та залишити українців та росіян воювати й далі. Трамп таким чином "умиває руки" — ці заяви, а також міркування про те, що він здатний посадити Путіна та президента України Володимира Зеленського за стіл переговорів, але не може змусити їх домовитися, дає йому своєрідний "аварійний люк".

"Але це створює величезний дисонанс, невизначеність щодо того, яка роль Америки в цих зусиллях. Іноді Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звучать як нейтральні посередники, які просто намагаються об'єднати сторони — як це робив Рузвельт — а іноді вони звучать так, ніби Сполучені Штати мають сильні національні інтереси в тому, щоб Україна залишалася вільною, незалежною державою", — підкреслює видання.

При цьому Трамп, схоже, обрав саме другий підхід ще минулого тижня. Він пообіцяв, що США приєднаються до Європи у наданні гарантій безпеки для України, хоча й заявив, що американських військ в Україні не буде. Але США будуть, за словами Трампа, надавати підтримку військам, які прибудуть з інших країн — включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину.

Американський політолог Іво Даалдер у коментарі виданню сказав, що адміністрація Трампа "фундаментально неправильно розуміє" війну в Україні. Вони бачать її, як конфлікт за території, коли це війна буквально на виживання.

"Трамп вважає, що конфлікт стосується території. Але реально — йдеться про ідентичність та питання про те, чи приєднається Україна до Заходу, чи фактично буде під контролем Росії", — пояснив він.

Нагадаємо, у Білому домі 18 серпня відбулася зустріч "Коаліції охочих". У ній взяли участь Україна, США, Франція, Фінляндія, Німеччина, Британія, Італія, а також голова Єврокомісії та генсек НАТО. Головною темою обговорення були гарантії безпеки для України. Тоді було розглянуто варіант, подібний до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

Обмежену роль у наданні гарантій безпеки Україні на себе можуть взяти США. Йдеться про можливу відправку пілотів для повітряних місій. Також країни обговорюють відправку європейських військ в Україну під американським командуванням.