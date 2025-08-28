"Знак несокрушимости". Коммунальщики в Киеве своими действиями рассмешили пол Украины (видео)

Украинцы не сдерживают эмоций

В Киеве произошла курьезная ситуация, когда бригада коммунальных работников пыталась собственноручно демонтировать дорожный знак "Пешеходный переход". Зато столкнулись с неожиданными трудностями.

На видео, которое распространили в социальных сетях, видно как трое работников в оранжевых светоотражающих жилетах и синей рабочей одежде пытаются сорвать знак с его опоры. Один из коммунальщиков обхватил столб руками и пытался расшатать его, в то время как его коллега помогает ему в этом деле.

На кадрах это выглядит слишком странно. Мужчины очень долго пытались его убрать.

Проблема оказалась в том, что дорожный знак был надежно закреплен – его основание забетонировано непосредственно в асфальтовое покрытие. Несмотря на усилия обоих работников, им так и не удалось сдвинуть конструкцию с места.

Реакция пользователей социальных сетей

Видео вызвало оживленное обсуждение среди киевлян в комментариях. Многие пользователи восприняли ситуацию с юмором, активно используя эмодзы. Некоторые пользователи выразили удивление от увиденного, написав о своей любви к таким забавным кадрам.

Особенно популярной стала тема дедлайнов – многие комментаторы шутливо перевели ситуацию на себя, сравнивая безуспешные попытки коммунальщиков с собственным опытом работы под давлением времени. Пользователи писали о том, как это напоминает им свои проекты и последние нервные клетки при приближении сроков сдачи работ.

Один из комментаторов даже предложил практический совет — делать подобные задачи "несколько раз в день, чтобы вообще не болело". Другие пользователи называли это "знаком несокрушимости" и выражали удивление от увиденного.

