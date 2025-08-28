Помер у 23 роки після фатального матчу у Москві: як виглядає могила українського футболіста Перхуна

Смерть спортсмена спричинило фатальне зіткнення на полі

Багатьох українських футболістів, які стали національними легендами, вже немає в живих. Серед них Андрій Гусін, а також талановитий воротар Сергій Перхун. Фатальною для спортсмена стала гра 18 серпня 2001 року.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, від чого помер Сергій Перхун та як виглядає його могила. Сьогодні, 28 серпня, виповнюється 24 роки від дня його смерті.

Сергій Перхун — що відомо про футболіста

Український футболіст Сергій Перхун народився 4 вересня 1977 року у Дніпрі й з дитинства пов’язав життя з футболом. Почавши займатися у ДЮСШ "Дніпро-75", він швидко виявив себе як талановитий воротар і вже у 16 років дебютував за футбольний клуб "Дніпро" у Вищій лізі України, став наймолодшим голкіпером чемпіонату. У юнацькій збірній країни Перхун виграв бронзу чемпіонату Європи й отримав визнання як один із найкращих молодих воротарів.

Перхун був наймолодшим дебютантом Вищої ліги України серед воротарів

Після "Дніпра" спортсмен виступав за молдавський "Шериф", а 2001 року перейшов до московського ЦСКА, де одразу закріпився в основі. За армійський клуб він провів 12 матчів та допоміг команді видати дивовижну безпрограшну серію.

Сергій Перхун грав за "Дніпро"

Перхуна вважали одним із найперспективніших воротарів пострадянського простору, а його кар’єра та життя трагічно обірвалися у 2001 році після фатального матчу проти "Анжі".

Як помер Сергій Перхун і як виглядає його могила

Фатальна гра сталася 18 серпня 2001 року. Під час футбольного матчу між московським ЦСКА та махачкалінським "Анжі" Сергій Перхун зіштовхнувся головами з нападником команди суперника Будуном Будуновим. Спочатку здавалося, що все обійшлося, але стан Перхуна різко погіршився. Дорогою до лікарні в нього почалися судоми, а пізніше було зафіксовано зупинку серця, але його вдалося запустити.

Сергій Перхун отримав смертельну травму на Чемпіонаті Росії з футболу

Лікарі встановили, що удар під час футбольної гри точно припав у скроневу кістку Перхуна, у нього почався масивний набряк мозку. З лікарні Махачкали його терміново перевезли до Москви. Уранці 28 серпня 23-річний український футболіст помер.

У Сергія Перхуна був масивний набряк мозку

Поховали Перхуна у його рідному Дніпрі, на Запорізькому цвинтарі. Для вболівальників та колег його смерть стала справжнім шоком – він був символом надії українського футболу та став справжньою легендою.

Сергій Перхун помер у 23 роки через 10 днів після матчу

Могила спортсмена знаходиться на центральній алеї цвинтаря. Пам’ятник створювався за ескізом російського скульптора. Встановлення монумента коштувало ЦСКА 400 тисяч доларів і відбулося через рік після трагічної загибелі воротаря. На постаменті зображено Сергія Перхуна, який переможно ловить м’яч.

Як виглядає могила Сергія Перхуна

"Телеграф" писав раніше, як загинув легендарний тренер Кучеревський і як виглядає його могила. Шансів вижити у нього не було.