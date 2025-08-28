Умер в 23 года после рокового матча в Москве: как выглядит могила украинского футболиста Перхуна

К смерти спортсмена привело фатальное столкновение на поле

Многих украинских футболистов, которые стали национальными легендами, уже нет в живых. Среди них Андрей Гусин, а также талантливый вратарь Сергей Перхун. Фатальной для спортсмена стала игра 18 августа 2001 года.

"Телеграф" решил выяснить, от чего умер Сергей Перхун и как выглядит его могила. Сегодня, 28 августа, исполняется 24 года со дня его смерти.

Сергей Перхун — что известно о футболисте

Украинский футболист Сергей Перхун родился 4 сентября 1977 года в Днепре с детства связал жизнь с футболом. Начав заниматься в ДЮСШ "Днепр-75", он быстро проявил себя как талантливый вратарь и уже в 16 лет дебютировал за футбольный клуб "Днепр" в Высшей лиге Украины, став самым молодым голкипером чемпионата. В юношеской сборной страны Перхун выиграл бронзу чемпионата Европы и получил признание как один из лучших молодых вратарей.

Перхун был самым молодым дебютантом Высшей лиги Украины среди вратарей

После "Днепра" спортсмен выступал за молдавский "Шериф", а в 2001 году перешел в московский ЦСКА, где сразу закрепился в основе. За армейский клуб он провел 12 матчей и помог команде выдать впечатляющую беспроигрышную серию.

Сергей Перхун играл за "Днепр"

Перхуна считали одним из самых перспективных вратарей постсоветского пространства, а его карьера и жизнь трагически оборвались в 2001 году после рокового матча против "Анжи".

Как умер Сергей Перхун и как выглядит его могила

Фатальная игра произошла 18 августа 2001 года. Во время футбольного матча между московским ЦСКА и махачкалинским "Анжи" Сергей Перхун столкнулся головами с нападающим команды соперника Будуном Будуновым. Сначала казалось, что все обошлось, но состояние Перхуна резко ухудшилось. По дороге в больницу у него начались судороги, а позже была зафиксирована остановка сердца, но его удалось запустить.

Сергей Перхун получил смертельную травму на Чемпионате России по футболу

Врачи установили, что удар во время футбольной игры точно пришелся в височную кость Перхуна, у него начался массивный отек мозга. Из больницы Махачкалы его срочно перевезли в Москву. Утром 28 августа 23-летний украинский футболист скончался.

У Сергея Перхуна был массивный отек мозга

Похоронили Перхуна в его родном Днепре, на Запорожском кладбище. Для болельщиков и коллег его смерть стала настоящим шоком — он был символом надежды украинского футбола и стал настоящей легендой.

Сергей Перхун умер в 23 года спустя 10 дней после матча

Могила спортсмена находится на центральной аллее кладбища. Памятник создавался по эскизу российского скульптора. Установка монумента обошлась ЦСКА в 400 тысяч долларов и состоялась через год после трагической гибели вратаря. На постаменте изображен Сергей Перхун, который победно ловит мяч.

Как выглядит могила Сергея Перхуна

