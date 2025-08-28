Укр

Умер в 23 года после рокового матча в Москве: как выглядит могила украинского футболиста Перхуна

Катерина Любимова
Читати українською
От чего умер легендарный футболист Сергей Перхун
От чего умер легендарный футболист Сергей Перхун. Фото Коллаж "Телеграфа"

К смерти спортсмена привело фатальное столкновение на поле

Многих украинских футболистов, которые стали национальными легендами, уже нет в живых. Среди них Андрей Гусин, а также талантливый вратарь Сергей Перхун. Фатальной для спортсмена стала игра 18 августа 2001 года.

"Телеграф" решил выяснить, от чего умер Сергей Перхун и как выглядит его могила. Сегодня, 28 августа, исполняется 24 года со дня его смерти.

Сергей Перхун — что известно о футболисте

Украинский футболист Сергей Перхун родился 4 сентября 1977 года в Днепре с детства связал жизнь с футболом. Начав заниматься в ДЮСШ "Днепр-75", он быстро проявил себя как талантливый вратарь и уже в 16 лет дебютировал за футбольный клуб "Днепр" в Высшей лиге Украины, став самым молодым голкипером чемпионата. В юношеской сборной страны Перхун выиграл бронзу чемпионата Европы и получил признание как один из лучших молодых вратарей.

Сергей Перхун
Перхун был самым молодым дебютантом Высшей лиги Украины среди вратарей

После "Днепра" спортсмен выступал за молдавский "Шериф", а в 2001 году перешел в московский ЦСКА, где сразу закрепился в основе. За армейский клуб он провел 12 матчей и помог команде выдать впечатляющую беспроигрышную серию.

Сергей Перхун
Сергей Перхун играл за "Днепр"

Перхуна считали одним из самых перспективных вратарей постсоветского пространства, а его карьера и жизнь трагически оборвались в 2001 году после рокового матча против "Анжи".

Как умер Сергей Перхун и как выглядит его могила

Фатальная игра произошла 18 августа 2001 года. Во время футбольного матча между московским ЦСКА и махачкалинским "Анжи" Сергей Перхун столкнулся головами с нападающим команды соперника Будуном Будуновым. Сначала казалось, что все обошлось, но состояние Перхуна резко ухудшилось. По дороге в больницу у него начались судороги, а позже была зафиксирована остановка сердца, но его удалось запустить.

Сергей Перхун
Сергей Перхун получил смертельную травму на Чемпионате России по футболу

Врачи установили, что удар во время футбольной игры точно пришелся в височную кость Перхуна, у него начался массивный отек мозга. Из больницы Махачкалы его срочно перевезли в Москву. Утром 28 августа 23-летний украинский футболист скончался.

Сергей Перхун
У Сергея Перхуна был массивный отек мозга

Похоронили Перхуна в его родном Днепре, на Запорожском кладбище. Для болельщиков и коллег его смерть стала настоящим шоком — он был символом надежды украинского футбола и стал настоящей легендой.

Могила Сергея Перхуна
Сергей Перхун умер в 23 года спустя 10 дней после матча

Могила спортсмена находится на центральной аллее кладбища. Памятник создавался по эскизу российского скульптора. Установка монумента обошлась ЦСКА в 400 тысяч долларов и состоялась через год после трагической гибели вратаря. На постаменте изображен Сергей Перхун, который победно ловит мяч.

Могила Сергея Перхуна
Как выглядит могила Сергея Перхуна

