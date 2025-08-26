Золотий м'яч на надгробку і напис російською: як виглядає могила нападника "Динамо" Базилевича

Найгучнішим у кар'єрі Базилевича став його тандем із Лобановським у керівництві київським "Динамо"

Ім'я Олега Базилевича, екснападника київського "Динамо", назавжди вписане в історію українського футболу, як і ім'я Валерія Лобановського. У складі "Динамо" він тріумфував як чемпіон СРСР і володар Кубка СРСР. Він мав статус найкращого футболіста Радянського Союзу у складі списку "33 найкращих".

З його участю було вибудувано нову модель підготовки футболістів. "Телеграф" побував на могилі Олега Базилевича і з'ясував, який вигляд вона має зараз.

У складі "Динамо" Базилевич провів понад 160 матчів у вищій лізі СРСР і забив 53 голи. По завершенню ігрової кар'єри, Олег став тренером команди "Десна", яку він прийняв у розпал сезону-69. Він вивів її із зони "вильоту" у клас "Б". Вже у наступному чемпіонаті команда вже перейшла до класу "А".

Олег Базилевич

Згодом Базилевич став тренером команди другої ліги "Шахтар" (Кадіївка), а в 1973 році його запросили тренувати "Шахтар" (Донецьк). Найгучнішим став його тандем із Валерієм Лобановським у "Динамо" 1974–1976 років. Офіційно Базилевич був начальником команди, а Лобановський — головним тренером.

Валерій Лобановський, Олег Базилевич

Київську команду вони разом змогли перетворити на європейського чемпіона. За їхнього спільного керівництва "Динамо" здобув Кубок кубків та Суперкубок УЄФА.

Могила Олега Базилевича

Легендарного тренера не стало 16 жовтня 2018 року. Останні роки життя він боровся з хворобою Паркінсона. Похований Олег Базилевич на Байковому кладовищі в Києві.

Могила Олега Базилевича на Байковому кладовищі

Могила виглядає стримано, але доглянуто. Стоять свіжі квіти, лампадка. На надгробку — дати його народження і смерті і портрет тренера. Також поруч — бронзовий "золотий м'яч".

Могила Олега Базилевича

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила легенди "Динамо" Белькевича. Він був мозком легендарної команди Валерія Лобановського, а згодом і сам став тренером.