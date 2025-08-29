Рус

"Грає" навіть після смерті: як виглядає могила легенди "Динамо" Андрія Гусіна

Наталія Дума
Андрій Гусін загинув внаслідок ДТП
Андрій Гусін загинув внаслідок ДТП. Фото Колаж "Телеграфу"

Легендарний півзахисник київського "Динамо" похований на Байковому кладовищі

Ім’я Андрія Гусіна, як і Валерія Лобановського, назавжди вписана в історії українського футболу. Він — семикратний чемпіон України у складі "Динамо", незмінний боєць середньої лінії. Пам’ятають його не лише за гучні перемоги, а й за характер.

Футболіст помер 17 вересня 2014 року, а поховали його на Байковому кладовищі в Києві. "Телеграф" побував на могилі Андрія Гусіна і з'ясував, як вона виглядає зараз.

Чим відомий Андрій Гусін

В основному складі київського "Динамо" Гусін дебютував у квітні 1997 року — у матчі проти вінницької "Ниви". Вже за кілька ігор він забив свій перший м’яч у Вищій лізі — проти "Ворскли". У результаті Андрій став невід’ємною складовою команди Лобановського. У складі київського клубу він виграв сім чемпіонатів України у 1997-му, 1998-му, 1999-му, 2000-му, 2001-му, 2003-му, 2004-му. Також він здобув 4 кубки України і суперкубок 2004-го року.

Андрій Гусін
Андрій Гусін

У сезоні 1998-1999 років Гусин став ключовим гравцем "Динамо". Команда дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів. Один із найяскравіших моментів у кар’єрі футболіста — його удар поперечину на ворота, який приніс славнозвісну перемогу над греками у Піреї. Як зазначав тренер Блохін, це було "як у сповільненій зйомці".

За збірну України Андрій Гусин провів 71 матч і забив 9 голів. Після завершення кар’єри гравця, він став працювати тренером. Експівзахисник очолював "Динамо-2" — тренував молодих футболістів.

Причина смерті і могила Андрія Гусіна

Легендарний футболіст загинув 17 вересня 2014 року у результаті ДТП. Футболіст не впорався із керуванням мотоцикла. Гусін виїхав на кільцеву доріжку автомобільної дороги і на одному з віражів вилетів із сідла. андрій отримав багато травм, які були несумісні з життям. Йому було 42 роки.

Поховали Андрія Гусіна на Байковому кладовищі в Києві (ділянка 52а). На могилі — бронзовий Гусін, що "летить" у стрибку за м'ячем, зображений у грі. Навколо — три стержні, на яких зображений футбольний м'яч. Поруч — маленька інсталяція-вазонок у вигляді здутого м'яса для футболу.

Могила Андрія Гусіна
Фото: Дума Наталія, Телеграф
Могила Андрія Гусіна
Фото: Дума Наталія, Телеграф

#Київ #Андрій Гусін #Байкове кладовище #Динамо