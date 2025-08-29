"Грає" навіть після смерті: як виглядає могила легенди "Динамо" Андрія Гусіна

Легендарний півзахисник київського "Динамо" похований на Байковому кладовищі

Ім’я Андрія Гусіна, як і Валерія Лобановського, назавжди вписана в історії українського футболу. Він — семикратний чемпіон України у складі "Динамо", незмінний боєць середньої лінії. Пам’ятають його не лише за гучні перемоги, а й за характер.

Футболіст помер 17 вересня 2014 року, а поховали його на Байковому кладовищі в Києві. "Телеграф" побував на могилі Андрія Гусіна і з'ясував, як вона виглядає зараз.

Чим відомий Андрій Гусін

В основному складі київського "Динамо" Гусін дебютував у квітні 1997 року — у матчі проти вінницької "Ниви". Вже за кілька ігор він забив свій перший м’яч у Вищій лізі — проти "Ворскли". У результаті Андрій став невід’ємною складовою команди Лобановського. У складі київського клубу він виграв сім чемпіонатів України у 1997-му, 1998-му, 1999-му, 2000-му, 2001-му, 2003-му, 2004-му. Також він здобув 4 кубки України і суперкубок 2004-го року.

Андрій Гусін

У сезоні 1998-1999 років Гусин став ключовим гравцем "Динамо". Команда дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів. Один із найяскравіших моментів у кар’єрі футболіста — його удар поперечину на ворота, який приніс славнозвісну перемогу над греками у Піреї. Як зазначав тренер Блохін, це було "як у сповільненій зйомці".

За збірну України Андрій Гусин провів 71 матч і забив 9 голів. Після завершення кар’єри гравця, він став працювати тренером. Експівзахисник очолював "Динамо-2" — тренував молодих футболістів.

Причина смерті і могила Андрія Гусіна

Легендарний футболіст загинув 17 вересня 2014 року у результаті ДТП. Футболіст не впорався із керуванням мотоцикла. Гусін виїхав на кільцеву доріжку автомобільної дороги і на одному з віражів вилетів із сідла. андрій отримав багато травм, які були несумісні з життям. Йому було 42 роки.

Поховали Андрія Гусіна на Байковому кладовищі в Києві (ділянка 52а). На могилі — бронзовий Гусін, що "летить" у стрибку за м'ячем, зображений у грі. Навколо — три стержні, на яких зображений футбольний м'яч. Поруч — маленька інсталяція-вазонок у вигляді здутого м'яса для футболу.

Фото: Дума Наталія, Телеграф

Фото: Дума Наталія, Телеграф

Раніше "Телеграф" розповідав, як загинув легендарний тренер Кучеревський та як виглядає його могила. Наставник ФК "Дніпро" трагічно загинув у віці 65 років.