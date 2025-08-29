"Играет" даже после смерти: как выглядит могила легенды "Динамо" Андрея Гусина

Легендарный полузащитник киевского "Динамо" похоронен на Байковом кладбище

Имя Андрея Гусина, как и Валерия Лобановского, навсегда вписано в истории украинского футбола. Он семикратный чемпион Украины в составе "Динамо", неизменный боец средней линии. Помнят его не только за громкие победы, но и характер.

Футболист умер 17 сентября 2014 года, а похоронили его на Байковом кладбище в Киеве. "Телеграф" побывал на могиле Андрея Гусина и выяснил, как она выглядит сейчас.

Чем известен Андрей Гусин

В основном составе киевского "Динамо" Гусин дебютировал в апреле 1997 года — в матче против винницкой "Нивы". Уже через несколько игр он забил свой первый мяч в Высшей лиге — против "Ворсклы". В результате Андрей стал неотъемлемой составляющей команды Лобановского. В составе киевского клуба он выиграл семь чемпионатов Украины в 1997-м, 1998-м, 1999-м, 2000-м, 2001-м, 2003-м, 2004-м. Также он получил 4 кубка Украины и суперкубок 2004 года.

Андрей Гусин

В сезоне 1998-1999 годов Гусин стал ключевым игроком "Динамо". Команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Один из самых ярких моментов в карьере футболиста — его удар по перекладине в ворота, принесший известную победу над греками в Пирее. Как отмечал тренер Блохин, это было "как в замедленной съемке".

За сборную Украины Андрей Гусин провел 71 матч и забил 9 голов. После завершения карьеры игрока он стал работать тренером. Экс-полузащитник возглавлял "Динамо-2" — тренировал молодых футболистов.

Причина смерти и могила Андрея Гусина

Легендарный футболист погиб 17 сентября 2014 года в результате ДТП. Футболист не справился с управлением мотоцикла. Гусин выехал на кольцевую дорожку автомобильной дороги и на одном из виражей вылетел из седла. Андрей получил много травм, которые были несовместимы с жизнью. Ему было 42 года.

Похоронили Андрея Гусина на Байковом кладбище в Киеве (участок 52а). На могиле — бронзовый "летящий" в прыжке за мячом Гусин изображен в игре. Вокруг три стержня, на которых изображен футбольный мяч. Рядом – маленькая инсталляция-вазонок в виде сдутого мяча для футбола.

Фото: Дума Наталья, Телеграф

Фото: Дума Наталья, Телеграф

