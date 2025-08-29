Головний український рабин благословив нового топпосадовця Трампа: як вони пов'язані

Моше Асман висловив надію, що голос нового посадовця США буде звучати на підтримку України

Головний рабин України привітав Джима О'Ніла з призначенням на одну з ключових посад у системі охорони здоров'я США. Під час особистих зустрічей у попередніх поїздках до Штатів рабин мав змогу ближче познайомитися з О'Нілом та благословити його на нову відповідальну роботу.

Про це Моше Реувен Асман повідомив на своїй Facebook-сторінці. Фотографія з цієї зустрічі вже зібрала десятки реакцій у соцмережі.

Головний рабин України та заступник міністра охорони здоров'я США

За словами рабина, Білий дім призначив Джима О'Ніла заступником міністра охорони здоров'я США та виконуючим обов'язки директора Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC). Під час зустрічі чоловіки обговорювали віййну та загальну ситуацію в Україні, і Моше Реувен Асман висловив надію, що голос нового посадовця буде звучати на підтримку нашої країни.

До речі, зважаючи на останні події та ситуацію яка склалась, я зараз прямую до США, щоб продовжити свою дипломатичну роботу на користь України, бо я впевнений, що ніколи не можна здаватись, і від себе, треба робити все що твоїх силах! Моше Реувен Асман

Хто такий Джим О'Ніл

Теренс Джеймс "Джим" О'Нілл — британський фінансист, народився 17 березня 1957 року в Манчестері. Закінчив Університет Шеффілда та здобув ступінь доктора філософії в Університеті Суррея. Працював у "Bank of America", "Swiss Bank Corporation" та "Goldman Sachs", де очолював глобальні економічні дослідження та управління активами. Відомий як автор термінів BRIC та "Наступна одинадцятка". Почесний доктор Лондонського університету. Одружений, має двох дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головний рабин України завітав до США та зустрівся з кількома впливовими особами. Серед них — Стів Віткофф, відомий американський девелопер і філантроп.