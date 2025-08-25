Крапка у фінансуванні? Трамп відверто висловився щодо підтримки України
У понеділок, 25 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що Білий дім більше не платить гроші Києву.
Американський лідер сказав про це під час виступу в Овальному кабінеті.
"Ми більше не даємо Україні ніяких грошей", — сказав Трамп.
Він пояснив, що натомість Європа надасть Києву значні гарантії безпеки, тоді як США будуть залучені до цього процесу як підтримка.
"Я не думаю, що у нас буде багато проблем, якщо ми досягнемо угоди", — додав Трамп.
