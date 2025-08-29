Главный украинский раввин благословил нового топ-чиновника Трампа: как они связаны

Моше Асман выразил надежду, что голос нового чиновника США будет звучать в поддержку Украины

Главный раввин Украины поздравил Джима О’Нила с назначением на одну из ключевых должностей в системе здравоохранения США. Во время личных встреч в предыдущих поездках в Штаты раввин мог ближе познакомиться с О’Нилом и благословить его на новую ответственную работу.

Об этом Моше Реувен Асман сообщил на своей Facebook-странице. Фотография с этой встречи уже собрала десятки реакций в соцсети.

Главный раввин Украины и заместитель министра здравоохранения США

По словам раввина, Белый дом назначил Джима О’Нила заместителем министра здравоохранения США и исполняющим обязанности директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Во время встречи мужчины обсуждали войну и общую ситуацию в Украине, и Моше Реувен Асман выразил надежду, что голос нового должностного лица будет звучать в поддержку нашей страны.

Кстати, учитывая последние события и сложившуюся ситуацию, я сейчас направляюсь в США, чтобы продолжить свою дипломатическую работу в пользу Украины, потому что я уверен, что никогда нельзя сдаваться, и от себя, надо делать все, что в твоих силах! Моше Реувен Асман

Кто такой Джим О’Нил

Теренс Джеймс "Джим" О’Нилл – британский финансист, родился 17 марта 1957 года в Манчестере. Окончил Университет Шеффилда и получил степень доктора философии в Университете Суррея. Работал в Bank of America, Swiss Bank Corporation и Goldman Sachs, где возглавлял глобальные экономические исследования и управление активами. Известен как автор терминов BRIC и "Следующая одиннадцатка". Почётный доктор Лондонского университета. Женат, имеет двоих детей.

