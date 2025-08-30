"Постріл у серце України": як реагують політики на вбивство Андрія Парубія та кого вважають винними

Україна втратила одного з творців сучасної держави

У Львові 30 серпня вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Зухвале вбивство сталось посеред дня на одній із тихих вулиць Франківського району. Він був також чинним нардепом ВР та членом Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки ВР, його смерть стала для колег справжнім шоком.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що йому доповіли про вбивство. До розслідування і пошуку стрільця залучені "всі необхідні сили й засоби". Народна депутатка Ірина Геращенко назвала Парубія одним із державотворців сучасної України, пригадала його участь у Помаранчевому Майдані, Революції Гідності, відзначила роль у створенні Нацгвардії, загонів самооборони тощо. Вона наголосила, що понад усе вбитий любив Україну.

Ми повʼязуємо це вбивство з його державницькою проукраїнською позицією і вважаємо, що за цим жорстким злочином може стояти наш споконвічний ворог і терорист — російська федерація і її 5 колона. Ірина Геращенко, народна депутатка України

Аналогічної думки тримається і нардеп Ярослав Юрчишин. Він наголосив — замовники вбивства в Кремлі, а зараз Служба безпеки України має знайти та покарати виконавців.

Ярослав Юрчишин про вбивство Андрія Парубія: Вороги не змогли вбити відкрито

Міський голова Дніпра та колишній нардеп Борис Філатов вважає, що держава мала забезпечити Парубія охороною як одного з колишніх лідерів: "Де оперативне інформування людей, на яких може бути скоєний замах? Де державна охорона колишніх керівників держави? Де політичні/дипломатичні реакції на демарші іноземних держав проти українських патріотів? Де? Де? Де? Недобре, не по-людськи. Гидко".

Мер Києва Віталій Кличко закликав українців до єднання, щоб протистояти ворогу, який намагається підірвати ситуацію в країні зсередини, а окремо правоохоронців до дій.

Всі правоохоронні органи мають довести суспільству, що здатні ефективно працювати. Оперативно встановити особи вбивці та замовників, розслідувати всі обставини та мотиви цього жахливого розстрілу Віталій Кличко, міський голова Києва

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив, що Парубій був тісно пов'язаний з Києвом, як секретар РНБО, парламентар, публічний лідер.

Коли росіяни вбивають тих, хто розбудовував та зміцнював нашу державу політично та ідейно — ми не маємо права просто пройти повз цих подій. Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації

Висловили свої співчуття й інші народні депутати. Мар'яна Безугла зазначила, що Парубій завжди був готовий дати пораду. Олексій Гончаренко зазначив, що не хочеться вірити у цю смерть, а Андрій Парубій був надзвичайно хорошою людиною і справжнім патріотом України.

Мар'яна Безугла звернулась до СБУ через смерть Парубія

Жахливою звісткою для Львова назвав вбивство мер міста Андрій Садовий. Він наголосив, що головне — знайти вбивцю та встановити всі обставини.

Це питання безпеки у воюючій країні, де, як бачимо, немає абсолютно безпечних місць Андрій Садовий, міський голова Львова

Сергій Стерненко кажучи про вбивство Андрія Парубія наголосив, що Росія регулярно вчиняє вбивства українців, і проти їхньої зброї люди — з голими руками. Він нагадав про закон про зброю "який застряг у ВР ще три роки тому".

Експрезидент Петро Порошенко в дописі-некролозі написав, що постріли, що забрали життя Парубія — постріли у серце України та згадав про роль загиблого у ухваленні закону про мову, створенні української армії і навіть в отриманні Томосу.

Петро Порошенко про смерть Парубія: Його справа житиме доти, доки живе наша держава

Чинний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Перший віцеспікер Олександр Корнієнко також висловили співчуття. Стефанчук згадав про активну участь Парубія в національно-демократичному русі наприкінці 80-х, а Корнієнко зазначив, що його бракуватиме українському парламенту.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що Андрій Парубій завжди залишався патріотом України та зробив великий внесок в її становлення.

Відреагував на трагедію і очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, який заявив, що "Україна втратила одного із кращих своїх синів". Він пригадав, що познайомився із Парубієм ще під час Євромайдану, а потім їхня співпраця лише поглибилася.

Пізніше він допоміг Польщі евакуювати наше консульство з Севастополя під час російської анексії. Новина про його вбивство у Львові шокує. Висловлюю щирі співчуття рідним та всій українській нації, Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі

Раніше "Телеграф" розповідав, що єдина версія, яку оголошують публічно — що за смертю Парубія стоять росіяни. Це вже не перший замах на нього.