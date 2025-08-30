За що Парубія заарештували у 18 років і як він виглядав у молодості (фото)

Політик організовував перші в Україні пікети

Андрій Парубій — український державний та політичний діяч, який обіймав посаду голови Верховної Ради України з 14 квітня 2016-го по 28 серпня 2019 рік. Відомого політика було застрелено у Львові цієї суботи, 30 серпня.

"Телеграф" розповідає, яким був Андрій Парубій у молодості та як почався його шлях у політиці. Починав свою кар’єру чоловік із роботи лаборанта, а ще він був тим, хто організовував перші в Україні пікети.

Родом із Львівської області

Андрій Парубій у дитинстві. Фото: glavred.info

Народився 31 січня 1971 року у Червонограді (нині Шептицький). У 16 років Парубій почав працювати лаборантом у Карпатській архітектурно-археологічній експедиції Інституту суспільних наук АН УРСР. 1994 року закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені Франка, ставши викладачем історії.

Як у молодості виглядав Андрій Парубій

Я змалку цікавився патріотичним рухом, мене зі школи мало не вигнали за те, що я намалював тризуб на зошиті Андрій Парубій

1988 року очолив патріотичну молодіжну організацію "Спадщина", активісти якої відновлювали могили УПА, збирали спогади учасників визвольного руху, брали участь в антисоюзних мітингах. Під час одного із пікетів майбутнього політика заарештували — тоді йому було лише 18 років.

Парубій на одному із мітингів. Фото: ukranews.com

1991 року спільно з Олегом Тягнибоком заснував Соціал-національну партію України (СНПУ), яка з 2004 року відома як партія "Свобода". Тоді ж Парубій стає активним учасником Помаранчевої революції. У грудні-листопаді 2004 року він обіймав посаду коменданта Українського дому в Києві та був відзначений знаком "Видатного учасника Помаранчевої революції". Пізніше він вступив до політичної партії "Наша Україна".

Після Революції Гідності з 27 лютого по 7 серпня 2014 року політик обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. З грудня 2014 до квітня 2016 року був першим заступником голови Верховної Ради, а з квітня 2016 по серпень 2019 року — її головою.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Андрія Парубія вбито у Львові близько полудня в суботу, 30 серпня. За попередніми даними, у чинного члена Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки ВР вистрілили вісім разів, він помер до приїзду поліції. "Телеграф" виклав відео вбивства політика невідомим чоловіком.