Не переплутайте палац та парк: спадщина Шенборнів на Закарпатті може підкинути загадок (фото, відео)

Шенборни — знаковий для області рід, вони розвивали цей регіон

Рід Шенборнів дуже відомий на Закарпатті та має давню історію з цією землею. Чинадієво у 18 столітті цисар подарував єпископу Лотару Францу Шенборну. Його спадкоємець розвивав ці землі, створюючи резиденції, угіддя, переселяючи колоністів.

Саме Шенборни збудували замок Берегвар, більш відомий як палац Шенборнів. Це чудово збережена пам'ятка архітектури, яка має певні астрономічні властивості. Тут 365 вікон — як днів у році, 52 кімнати — як тижнів, 12 дверей — як місяців, 4 вежі — як пори року. Біля замку є дендрарій, парк з дерев'яними скульптурами та джерело, якому приписують здатність зберігати здоров'я.

Палац виконаний в типовому стилі мисливських будиночків австрійської еліти

Збереглися цікаві деталі, наприклад - люстра

Фото: Женя Хамстер

Наразі палац є санаторієм "Карпати". Палац і його внутрішнє оздоблення гарно збереглися, але в доступі не всі кімнати.

Водночас популярним місцем для відвідування є парк Шенборнів. І ні, це не один комплекс із замком Шенборнів у Чинадієво — між ними 50 кілометрів. Парк Шенборна знаходиться в селі Тур’я Пасіка. Це об’єкт, відновлений у 2013 році, щоб відтворити атмосферу Австро-Угорщини та спадщину роду Шенборнів. Він розташований поблизу урочища Воєводино. Тут є що подивитись і так само є "космічна" нота: 12 містків представляють 12 знаків зодіаку, а 7 унікальних ліхтарів — 7 днів тижня.

З цікавого — вхідна брама, оздоблена гербами Австрії та Угорщини, острів на озері, який склали з 365 брил як 365 днів у році, а 1 камінь зберігається на причалі – його доправляють на острів раз на 4 роки у високосний рік.

Вхід на територію відкритий за додаткову оплату для гостей, які не проживають на курорті "Воєводино"

Час платного входу: з 10:00 до 19:00

До 10:00 вхід на територію безкоштовний

Тарифи: дорослий і діти з 12 років — 200 грн, дитина до 12 років, дорослі віком після 65 років та пільгові категорії — безкоштовно.

Раніше "Телеграф" детальніше розповідав про один з мостів в парку Шенборнів — Міст Чотирьох Євангелістів. Він часто стає тлом для фотосесій.