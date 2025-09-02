Не перепутайте дворец и парк: наследие Шенборнов в Закарпатье может подбросить загадки (фото, видео)

Шенборны – знаковый для области род, они развивали этот регион

Род Шенборнов очень известен в Закарпатье и имеет давнюю историю с этой землей. Чинадиево в 18 веке император подарил епископу Лотару Францу Шенборну. Его наследник развивал эти земли, создавая резиденции, угодья, переселяя колонистов.

Именно Шенборны построили замок Берегвар, более известный как дворец Шенборнов. Это прекрасно сохранившийся памятник архитектуры, обладающий определенными астрономическими особенностями. Здесь 365 окон – как дней в году, 52 комнаты – как недель, 12 дверей – как месяцев, 4 башни – как времена года. У замка есть дендрарий, парк с деревянными скульптурами и источник, которому приписывают способность сохранять здоровье.

Дворец выполнен в типичном стиле охотничьих домиков австрийской элиты.

Сохранились интересные детали, например – люстра

В настоящее время дворец является санаторием "Карпаты". Дворец и его внутреннее убранство хорошо сохранились, но в доступе не все комнаты.

В то же время популярным местом для посещения является парк Шенборнов. И нет, это не один комплекс с замком Шенборнов в Чинадиево – между ними 50 километров. Парк Шенборна находится в селе Турья Пасека. Это объект, восстановленный в 2013 году, чтобы воссоздать атмосферу Австро-Венгрии и наследие рода Шенборнов. Он расположен вблизи урочища Воеводино. Здесь есть что посмотреть и так же есть "космическая" нота: 12 мостиков представляют 12 знаков зодиака, а 7 уникальных фонарей — 7 дней недели.

Из интересного – входные ворота, украшенные гербами Австрии и Венгрии, остров на озере, который составили из 365 глыб как 365 дней в году, а 1 камень хранится на причале – его доставляют на остров раз в 4 года в високосный год.

Вход на территорию открыт за дополнительную плату для гостей, не проживающих на курорте "Воеводино"

Время платного входа: с 10:00 до 19:00

До 10:00 вход на территорию бесплатный

Тарифы: взрослый и дети с 12 лет — 200 грн, ребенок до 12 лет, взрослые после 65 лет и льготные категории — бесплатно.

Ранее "Телеграф" подробнее рассказывал об одном из мостов в парке Шенборнов — Мост Четырех Евангелистов. Он часто становится фоном для фотосессий.