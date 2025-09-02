Згоріло чотири склади та купа зброї. Батальйон "Пентагон" розкрив втрати росіян за серпень

Окупанти подекуди залишались "без очей та зв'язку"

Серпень видався досить насиченим місяцем на фронті, адже українські військові доклали максимум зусиль у протистоянні з окупантами. Своїми успіхами за останнього місяця літа поділився батальйон безпілотних систем "Pentagon".

Відповідну статистику опублікував командувач штурмових військ Валентин Манько у Telegram. Зазначається, що у серпні дісталось не тільки техніці росіян, а й складам боєприпасів.

У батальйоні "Пентагон" наголошують, що у серпні завдали ворогу серйозних втрат не тільки в небі, а і на землі. Окупанти подекуди залишались "без очей та зв'язку", адже десятки дронів, антени та комплекси РЕБ перетворені на брухт.

Статистика втрат росіян за серпень від "Pentagon"

укриття — 225;

особовий склад — 102;

мото транспорт — 6;

телекомунікаційне обладнання — 4;

автомобільний транспорт — 14;

БПЛА -38;

Гербера — 2;

споруди — 5;

танк — 1;

гармата — 6;

засоби РЕБ/РЕР — 2;

склади боєприпасів, пального 4.

Військові додали, що кожна така ціль — мінус ресурс ворога і збережені життя піхоти. Батальйон безпілотних систем "Pentagon" продовжує боронити Україну та завдавати ще більших втрат росіянам на фронті в небі і на землі.

