Згоріло чотири склади та купа зброї. Батальйон "Пентагон" розкрив втрати росіян за серпень

Дмитро Романов
Статистика втрат росіян за серпень від Pentagon Новина оновлена 02 вересня 2025, 13:17
Статистика втрат росіян за серпень від Pentagon. Фото Колаж "Телеграфу"

Окупанти подекуди залишались "без очей та зв'язку"

Серпень видався досить насиченим місяцем на фронті, адже українські військові доклали максимум зусиль у протистоянні з окупантами. Своїми успіхами за останнього місяця літа поділився батальйон безпілотних систем "Pentagon".

Відповідну статистику опублікував командувач штурмових військ Валентин Манько у Telegram. Зазначається, що у серпні дісталось не тільки техніці росіян, а й складам боєприпасів.

У батальйоні "Пентагон" наголошують, що у серпні завдали ворогу серйозних втрат не тільки в небі, а і на землі. Окупанти подекуди залишались "без очей та зв'язку", адже десятки дронів, антени та комплекси РЕБ перетворені на брухт.

Статистика втрат росіян за серпень від "Pentagon"

  • укриття — 225;
  • особовий склад — 102;
  • мото транспорт — 6;
  • телекомунікаційне обладнання — 4;
  • автомобільний транспорт — 14;
  • БПЛА -38;
  • Гербера — 2;
  • споруди — 5;
  • танк — 1;
  • гармата — 6;
  • засоби РЕБ/РЕР — 2;
  • склади боєприпасів, пального 4.
Статистика втрат росіян від Pentagon
Військові додали, що кожна така ціль — мінус ресурс ворога і збережені життя піхоти. Батальйон безпілотних систем "Pentagon" продовжує боронити Україну та завдавати ще більших втрат росіянам на фронті в небі і на землі.

Раніше "Телеграф" писав, що 7 корпус ДШВ розповів про ситуацію біля Покровська та поділився своїми успіхами за серпень.

