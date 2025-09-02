Сгорели четыре склада и куча оружия. Батальон "Пентагон" раскрыл потери россиян за август
Оккупанты местами оставались "без глаз и связи"
Август показался достаточно насыщенным месяцем на фронте, ведь украинские военные приложили максимум усилий в противостоянии с оккупантами. Своими успехами за последний месяц лета поделился батальон беспилотных систем "Pentagon".
Соответствующую статистику опубликовал командующий штурмовым войском Валентин Манько в Telegram. В августе досталось не только технике россиян, но и складам боеприпасов.
В батальоне "Пентагон" отмечают, что в августе нанесли врагу серьезные потери не только в небе, но и на земле. Оккупанты местами оставались "без глаз и связи", ведь десятки дронов, антенны и комплексы РЭБ превращены в металлолом.
Статистика потерь россиян за август от "Pentagon"
- укрытие — 225;
- личный состав — 102;
- мото транспорт — 6;
- телекоммуникационное оборудование — 4;
- автомобильный транспорт — 14;
- БПЛА – 38;
- Гербера — 2;
- здания — 5;
- танк — 1;
- пушка — 6;
- средства РЭБ/РЭР — 2;
- склады боеприпасов, горючего — 4.
Военные добавили, что каждая такая цель – минус ресурс врага и сохраненные жизни пехоты. Батальон беспилотных систем "Pentagon" продолжает защищать Украину и наносить еще большие потери россиянам на фронте в небе и на земле.
