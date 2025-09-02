Сгорели четыре склада и куча оружия. Батальон "Пентагон" раскрыл потери россиян за август

Оккупанты местами оставались "без глаз и связи"

Август показался достаточно насыщенным месяцем на фронте, ведь украинские военные приложили максимум усилий в противостоянии с оккупантами. Своими успехами за последний месяц лета поделился батальон беспилотных систем "Pentagon".

Соответствующую статистику опубликовал командующий штурмовым войском Валентин Манько в Telegram. В августе досталось не только технике россиян, но и складам боеприпасов.

В батальоне "Пентагон" отмечают, что в августе нанесли врагу серьезные потери не только в небе, но и на земле. Оккупанты местами оставались "без глаз и связи", ведь десятки дронов, антенны и комплексы РЭБ превращены в металлолом.

Статистика потерь россиян за август от "Pentagon"

укрытие — 225;

личный состав — 102;

мото транспорт — 6;

телекоммуникационное оборудование — 4;

автомобильный транспорт — 14;

БПЛА – 38;

Гербера — 2;

здания — 5;

танк — 1;

пушка — 6;

средства РЭБ/РЭР — 2;

склады боеприпасов, горючего — 4.

Статистика потерь россиян от Pentagon

Военные добавили, что каждая такая цель – минус ресурс врага и сохраненные жизни пехоты. Батальон беспилотных систем "Pentagon" продолжает защищать Украину и наносить еще большие потери россиянам на фронте в небе и на земле.

