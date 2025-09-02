Укр

Сгорели четыре склада и куча оружия. Батальон "Пентагон" раскрыл потери россиян за август

Дмитрий Романов

Статистика потерь россиян за август от Pentagon Новость обновлена 02 сентября 2025, 13:17
Статистика потерь россиян за август от Pentagon. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оккупанты местами оставались "без глаз и связи"

Август показался достаточно насыщенным месяцем на фронте, ведь украинские военные приложили максимум усилий в противостоянии с оккупантами. Своими успехами за последний месяц лета поделился батальон беспилотных систем "Pentagon".

Соответствующую статистику опубликовал командующий штурмовым войском Валентин Манько в Telegram. В августе досталось не только технике россиян, но и складам боеприпасов.

В батальоне "Пентагон" отмечают, что в августе нанесли врагу серьезные потери не только в небе, но и на земле. Оккупанты местами оставались "без глаз и связи", ведь десятки дронов, антенны и комплексы РЭБ превращены в металлолом.

Статистика потерь россиян за август от "Pentagon"

  • укрытие — 225;
  • личный состав — 102;
  • мото транспорт — 6;
  • телекоммуникационное оборудование — 4;
  • автомобильный транспорт — 14;
  • БПЛА – 38;
  • Гербера — 2;
  • здания — 5;
  • танк — 1;
  • пушка — 6;
  • средства РЭБ/РЭР — 2;
  • склады боеприпасов, горючего — 4.
Статистика потерь россиян от Pentagon
Статистика потерь россиян от Pentagon

Военные добавили, что каждая такая цель – минус ресурс врага и сохраненные жизни пехоты. Батальон беспилотных систем "Pentagon" продолжает защищать Украину и наносить еще большие потери россиянам на фронте в небе и на земле.

Ранее "Телеграф" писал, что 7 корпус ДШВ рассказал о ситуации у Покровска и поделился своими успехами за август.

