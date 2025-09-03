Пропагандисти пізніше змінили заяву російського чиновника

У Росії хочуть посилити ліміт на легіонерів у найвищому футбольному дивізіоні країни. На цьому фоні відзначився міністр спорту РФ, голова Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайло Дегтярьов, який називає себе "солдатом" Путіна.

Дегтярьов у коментарі "ТАCС" заявив, що місце росіян у першості Росії забирають "кривоногі бразильці". Примітно, що після розголосу пропагандисти прибрали із заяви Дегтярьова слово "кривоногі", проте в Інтернеті встигли поширити новину в оригіналі.

Коли 2020 року ліміт різко ослаб, ігровий час росіян різко зменшився і далі знижувався. Нині вже на 40%. Чиєсь місце зайняв якийсь кривоногий бразилець. Михайло Дегтярьов

Висловлювання Дегтярьова розкритикували у мережі. Користувачі назвали російського міністра "шовіністом".

Цікаво, що Бразилія є членом БРІКС. Пропагандисти прибрали образливе висловлювання російського міністра зі статті, мабуть, щоб не псувати стосунків із бразильцями.

На цю мить у Російській прем’єр-лізі (РПЛ) можна заявляти до 13 іноземців. 8 легіонерів можна загравати одночасно на полі. Дегтярьов хоче зменшити заявку іноземців до 10 футболістів і випускати на поле одночасно до 5 легіонерів.

Зазначимо, Дегтярьов є затятим путіністом. Він називає себе "солдатом Володимира Путіна" і готовий прислужувати йому аж до пенсії. Влесливі висловлювання про главу Кремля привели Дегтярьова в уряд РФ. До речі, Михайло наприкінці 2024 року одноосібно очолив російський спорт.

Нагадаємо, Угорщина домоглася від Європейського Союзу виключення Дегтярьова з санкційних списків. Це викликало бурхливу реакцію в Естонії.