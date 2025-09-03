"Навіть не планував": генерал Апостол розповів, що його надихнуло стати військовим

Під командуванням Апостола українські десантники вже знищили багато окупантів, що й продовжують робити нині

Бригадний генерал, командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Олег Апостол поділився подробицями свого шляху у війську та поділився думками щодо служби. Він наголосив, що армія для нього завжди була справою честі та сенсом життя.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу". За словами військового, спершу він не планував пов'язувати своє майбутнє з армією, хоча його батько також був солдатом.

Вирішальним поштовхом стала дитяча захопленість іграми-стратегіями. Апостол згадав, що годинами розставляв іграшкових солдатиків, створював сценарії битв і керував вигаданими військами. Згодом випадково побачив у газеті оголошення про набір на факультет аеромобільних військ в Одесі, і тоді остаточно вирішив: "Буду десантником і тільки десантником".

Розчарування у своєму виборі, як зізнався генерал, він ніколи не відчував. Попри всі труднощі та психологічні випробування, військова служба для нього завжди залишалася справою честі й сенсом життя. Він пройшов шлях від командира взводу до командира бригади й наголосив, що разом із підлеглими завжди впевнено виконував поставлені завдання.

Я бачу свій внесок у незалежність держави. Ми знищили тисячі противників. Для мене це й відплата за історичні трагедії українців – за Голодомор, Крути, за всі покоління. Олег Апостол

Він підкреслив, що під його командуванням українські десантники вже знищили багато окупантів і продовжують це робити далі, наближаючи перемогу України у війні проти Росії.

