"Даже не планировал": генерал Апостол рассказал, что его вдохновило стать военным

Под командованием Апостола украинские десантники уже уничтожили много окупантов, что и продолжают делать сейчас

Бригадный генерал, командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины Олег Апостол поделился подробностями своего пути в армии и поделился мнениями о службе. Он подчеркнул, что армия для него всегда была делом чести и смысла жизни.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу". По словам военного, сначала он не планировал увязывать свое будущее с армией, хотя его отец также был солдатом.

Решающим толчком стала детская увлеченность играми-стратегиями. Апостол вспомнил, что часами расставлял игрушечных солдатиков, создавал сценарии сражений и руководил вымышленными войсками. Впоследствии случайно увидел в газете объявление о наборе на факультет аэромобильных войск в Одессе и тогда окончательно решил: "Буду десантником и только десантником".

Разочарование в своем выборе, как признался генерал, он никогда не испытывал. Вопреки всем трудностям и психологическим испытаниям, военная служба для него всегда оставалась делом чести и смыслом жизни. Он прошел путь от командира взвода до командира бригады и подчеркнул, что вместе с подчиненными всегда уверенно выполнял поставленные задачи.

Я вижу свой вклад в независимость государства. Мы уничтожили тысячи противников. Для меня это и возмездие за исторические трагедии украинцев – за Голодомор, Круты, за все поколения. Олег Апостол

Он подчеркнул, что под его командованием украинские десантники уже уничтожили много оккупантов и продолжают это делать дальше, приближая победу Украины в войне против России.

Ранее, в августе, главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов провел интервью с бригадным генералом и Героем Украины Олегом Апостолом, более известным по позывному "Формоза". Во время разговора военный поделился не только успехами армии, но и остановился на сложных вопросах — от мобилизации и СОЧ до исторических уроков, которые до сих пор неизученные.