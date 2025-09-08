У Лондоні відкрився другий "Саміт свободи": стартував Український форум оборонних інновацій

У Великій Британії триває "Саміт свободи" — одним із заходів став Український форум оборонних інновацій

У понеділок, 8 вересня, у столиці Великої Британії розпочався другий "Саміт свободи" — міжнародна платформа, присвячена зміцненню демократичних союзів у сфері безпеки, оборони та технологій. Цьогоріч особлива увага приділена Україні: в рамках заходу проходить Український форум оборонних інновацій, організований за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості (NAUDI).

Про це повідомили на Facebook-сторінці асоціації.

Виступаючи на відкритті форуму, заступник голови NAUDI Сергій Висоцький наголосив на унікальності української делегації — серед учасників є ветерани, які безпосередньо брали участь у бойових діях.

Сергій Висоцький, заступник голови NAUDI під час відкриття форуму в Лондоні

Це велика честь — бути поруч із тими, хто пройшов справжню війну. Мати можливість подякувати цим людям — це найвищий привілей Сергій Висоцький

За його словами, мета візиту української делегації — активізація діалогу між оборонною промисловістю України та Великої Британії. Він подякував британській стороні за "вражаючу підтримку" та висловив сподівання на нові контракти та партнерства в межах виставки.

Безпека України — це і безпека Європи. Ми маємо протистояти викликам з боку Росії, Китаю, Ірану лише разом — через об’єднання технологій, досвіду і стратегічної енергії наших країн Сергій Висоцький

Генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас подякував європейським партнерам за співпрацю у виробництві сучасного озброєння.

Генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас під час відкриття форуму в Лондоні

Ми тут, аби донести чіткий меседж: лише разом, лише сильним металевим кулаком ми можемо зупинити агресора Владислав Бельбас

Бельбас акцентував, що Україна має унікальний досвід ведення війни та організації виробництва в умовах бойових дій. Ці знання, за його словами, стають дедалі ціннішими і для західних партнерів.

Ексєврокомісар з питань розширення ЄС Штефан Фюле закликав не повторювати помилок минулого щодо європейської перспективи України. Він згадав про Бухарестський саміт НАТО 2008 року, коли Україна отримала обіцянку членства, але не План дій щодо його досягнення — чим, на його думку, скористався Володимир Путін.

Виступ Штефана Фюле на Українському форумі оборонних інновацій

Ми пообіцяли світло в кінці тунелю, але не дали карти, як до нього дістатися. Так само ризикує вчинити ЄС — не можна залишати Україну лише з асоціацією. Потрібна реальна перспектива членства Штефан Фюле

Фюле підкреслив, що Україна довела свою відданість європейським цінностям і має бути повноправною частиною європейської спільноти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що європейські партнери завершили підготовку проєкту гарантій безпеки для України. Однак залишається ключове питання: чи стануть ці гарантії реальним захистом для Києва? Адже Росія й надалі не демонструє готовності до припинення агресії, а європейська архітектура безпеки все ще значною мірою спирається на підтримку США. Крім того, між союзниками досі немає повного консенсусу щодо того, які саме зобов’язання вони готові на себе взяти.