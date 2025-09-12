Екснардеп Лещенко потрапив під арешт? Чи правда це та що відомо

Слід пам'ятати: завжди перевіряйте інформацію в кількох перевірених джерелах

Надвечір 12 вересня в соцмережах з'явилася заява від відомого політичного діяча, лідера партії "Братство" й публіциста Дмитра Корчинського, яка миттєво підігріла інтерес публіки. У ній він заявив про нібито арешт колишнього народного депутата Сергія Лещенка.

Про це йдеться на особистій сторінці Корчинського в Facebook. У дописі діяч зазначив, що справа, за яку "заарештували" політика, пов'язана з хабарництвом.

Крім того, публіцист нагадав, що Лещенко раніше активно боровся з корупцією, працював у виданні "Українська правда", а також брав участь у громадських заходах.

"Сумна новина. Арештували Сергія Лещенка. Хабар. Колись боровся з корупцією. Працював в "Українській правді". Брав участь у гей-парадах", — написав Корчинський.

Цю звістку активно почали коментувати користувачі. Від новини більшість українців зраділа, мовляв, "нарешті це сталося".

Що пишуть українці під дописом

Однак сам Сергій Лещенко відреагував на інформаційний шум із гумором і спростував повідомлення про свій арешт. Він зазначив, що за день одночасно потрапив у дві новини: перша — про його нібито затримання, а друга — про зустріч із президентом Фінляндії, на якій екснардеп "був у кросівках бренду "The Coat"". Насправді ж Лещенко перебував у Києві для участі в міжнародній конференції, а в саме тому взутті був Александр Стубб.

Скриншот допису з фейковою новиною

"У такому інформаційному світі ми живемо…", — підсумував Лещенко, зазначаючи, як швидко неправдиві новини можуть розповсюджуватися та змінювати сприйняття громадськості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві затримали колишнього високопосадовця податкової служби, який організував "конвертаційний центр" із оборотом 1,5 млрд грн. За даними слідства, лише за останні 2 роки через нього "відмили" значну частину коштів, більшість із яких походила з державного бюджету.