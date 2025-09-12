Екснардеп Лещенко потрапив під арешт? Чи правда це та що відомо
Слід пам'ятати: завжди перевіряйте інформацію в кількох перевірених джерелах
Надвечір 12 вересня в соцмережах з'явилася заява від відомого політичного діяча, лідера партії "Братство" й публіциста Дмитра Корчинського, яка миттєво підігріла інтерес публіки. У ній він заявив про нібито арешт колишнього народного депутата Сергія Лещенка.
Про це йдеться на особистій сторінці Корчинського в Facebook. У дописі діяч зазначив, що справа, за яку "заарештували" політика, пов'язана з хабарництвом.
Крім того, публіцист нагадав, що Лещенко раніше активно боровся з корупцією, працював у виданні "Українська правда", а також брав участь у громадських заходах.
"Сумна новина. Арештували Сергія Лещенка. Хабар. Колись боровся з корупцією. Працював в "Українській правді". Брав участь у гей-парадах", — написав Корчинський.
Цю звістку активно почали коментувати користувачі. Від новини більшість українців зраділа, мовляв, "нарешті це сталося".
Однак сам Сергій Лещенко відреагував на інформаційний шум із гумором і спростував повідомлення про свій арешт. Він зазначив, що за день одночасно потрапив у дві новини: перша — про його нібито затримання, а друга — про зустріч із президентом Фінляндії, на якій екснардеп "був у кросівках бренду "The Coat"". Насправді ж Лещенко перебував у Києві для участі в міжнародній конференції, а в саме тому взутті був Александр Стубб.
"У такому інформаційному світі ми живемо…", — підсумував Лещенко, зазначаючи, як швидко неправдиві новини можуть розповсюджуватися та змінювати сприйняття громадськості.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві затримали колишнього високопосадовця податкової служби, який організував "конвертаційний центр" із оборотом 1,5 млрд грн. За даними слідства, лише за останні 2 роки через нього "відмили" значну частину коштів, більшість із яких походила з державного бюджету.