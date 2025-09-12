Экс-нардеп Лещенко попал под арест? Правда ли это и что известно

Следует помнить: всегда проверяйте информацию в нескольких проверенных источниках

К вечеру 12 сентября в соцсетях появилось заявление от известного политического деятеля, лидера партии "Братство" и публициста Дмитрия Корчинского, мгновенно подогревшее интерес публики. В нем он рассказал о якобы аресте бывшего народного депутата Сергея Лещенко.

Об этом говорится на личной странице Корчинского в Facebook. В посте деятель отметил, что дело, за которое "арестовали" политика, связано со взяточничеством.

Кроме того, публицист напомнил, что Лещенко ранее активно боролся с коррупцией, работал в "Украинской правде", а также принимал участие в общественных мероприятиях.

"Грустная новость. Арестовали Сергея Лещенко. Взятка. Когда-то боролся с коррупцией. Работал в "Украинской правде". Участвовал в гей-парадах", — написал Корчинский.

Это известие активно начали комментировать пользователи. От новости большинство украинцев обрадовалось, мол, "наконец-то это произошло".

Что пишут украинцы под постом

Однако сам Сергей Лещенко отреагировал на информационный шум с юмором и опроверг сообщения о своем аресте. Он отметил, что за день одновременно попал в две новости: первая — о его якобы задержании, а вторая — о встрече с президентом Финляндии, на которой экснардеп "был в кроссовках бренда "The Coat"". На самом же деле Лещенко находился в Киеве для участия в международной конференции, а именно именно в обуви был Александр Стубб.

Скриншот поста с фейковой новостью

"В таком информационном мире мы живем…", — подытожил Лещенко, отмечая, как быстро ложные новости могут распространяться и изменять восприятие общественности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве задержали бывшего высокопоставленного чиновника налоговой службы, организовавшего "конвертационный центр" с оборотом 1,5 млрд грн. По данным следствия, только за последние 2 года из-за него "отмыли" значительную часть средств, большинство из которых происходило из государственного бюджета.