Викриття "крота" Козюри в СБУ: Малюк розповів нові детали гучної справи

Співробітник Антитерористичного центру Служби безпеки України Дмитро Козюра, якого затримали у лютому 2025 року, дійсно працював на російські спецслужби. Його "взяли" внаслідок тривалої спецоперації — кілька місяців Козюра контрольовано отримував дезінформацію, яку йому підсовувало СБУ.

Про це розповів керівник СБУ Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна". Він зазначив, що після затримання Козюра визнав провину та видав усе, що знав: способи зв'язку, паролі, контакти, точки, підходи до них, конспіративні квартири та інше, що цікавило СБУ.

Перед затриманням Козюру "вели" кілька місяців, ані на хвилину не випускаючи з поля зору. Він отримував дезінформацію, яку йому контрольовано "зливали" співробітники СБУ — завдяки цьому вдалося виявити усі канали витоків. Нарешті було прийнято рішення "брати" російського агента.

"Ми контрольовано давали йому інформацію, яку він передавав на ту сторону. І у ФСБ, там, в долоні вони плескали, і думали, що вони здобули якісь топові дані. Насправді ми їх вводили в оману. Але на певному етапі вже все дійшло до свого логічного завершення — було прийнято рішення реалізовуватися" Голова СБУ Василь Малюк

Загалом було зафіксовано понад 14 епізодів передачі дезінформації, яку надалі використовували росіяни у своїх планах. Спецоперація дозволила встановити повну картину зв'язків Козюри з ворогом. Наразі підозрюваний повністю співпрацює зі слідством. В СБУ, за словами Малюка, не виключають, що якщо Козюра продовжить співпрацю та вона виявиться корисною — його врешті-решт обміняють на українських військовополонених.

Нагадаємо, СБУ затримала Козюру 12 лютого, перед тим задокументувавши 14 епізодів протиправної діяльності "щура". Завербований ФСБ, Козюра був керівником Штабу Антитерористичного центру СБУ.

