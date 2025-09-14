У потязі детонували боєприпаси: з'явилися перші кадри наслідків вибухів на Київщині

Постраждав потяг №73 "Харків-Перемишль" неподалік Боярки

Ніч на Київщині видалася напруженою: у Фастівському районі сталася надзвичайна подія на залізниці — мешканці регіону чули низку вибухів. Пізніше в мережі з'явилися нові фото й відео, які демонструють наслідки.

Відео публікує "Суспільне". На кадрах видно понівечені вагони, пошкоджене полотно, обірвані дроти електропередач та уламки, розкидані вздовж колій.

Рятувальні служби й залізничники одразу вирушили на місце, аби якнайшвидше відновити рух та забезпечити безпеку пасажирів.

UPD: Джерела в Генеральному штабі ЗСУ повідомили журналістам видання, що вночі сталася детонація боєприпасів у потязі з військовим вантажем. Постраждалих серед особового складу немає. Рух залізницею тимчасово призупинено, 3 вагони відчеплено.

За інформацією голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, постраждав потяг №73 "Харків-Перемишль" неподалік Боярки.

Частина пасажирів змушена була залишити вагони посеред ночі.

Більшість із 240 евакуйовайних пасажирів продовжують поїздку потягом, частину (21 пасажира) підвезли до Київського вокзалу. Вже о 04:15 потяг у Києві підхопить цих пасажирів та продовжить рух. Олександр Перцовський

Надзвичайна ситуація на Київщині — що відомо

У ніч проти 14 вересня на Київщині пролунали загадкові вибухи, але повітряна тривога в той момент не оголошувалася. Невдовзі після цього "Укрзалізниця" повідомила про затримку низки поїздів, адже надзвичайна ситуація зачепила важливу ділянку інфраструктури у Фастівському районі. Влада офіційно підтвердила інцидент, а в обласній адміністрації уточнили, що частину пасажирів поїзда "Харків-Перемишль" довелося евакуювати автобусами до Києва, тоді як решта вирушила далі іншим маршрутом. Відомо також, що троє жінок зазнали гострої стресової реакції й перебували під наглядом медиків.

Поки тривають відновлювальні роботи, рух потягом організовано в об'їзд пошкодженої ділянки — через Миронівку чи Коростень. Це спричинило серйозні зміни в графіку: затримки сягають кількох годин, а низку приміських рейсів довелося скасувати або скоротити. За даними джерел "ZN", причиною інциденту могла стати детонація боєприпасів під час перевезення залізницею в районі Калинівки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 вересня російські війська здійснили атаку дронами на Знам'янку Кіровоградської області. Удар був спрямований по залізничній інфраструктурі: люди були поранені, також зафіксовані пошкодження. Через наслідки обстрілу частину поїздів довелося затримати, а деякі рейси — скасувати.