В поезде детонировали боеприпасы: появились первые кадры последствий взрывов на Киевщине

Пострадал поезд №73 "Харьков-Перемышль" недалеко от Боярки

Ночь в Киевской области показалась напряженной: в Фастовском районе произошло чрезвычайное происшествие на железной дороге — жители региона слышали ряд взрывов. Позже в сети появились новые фото и видео, демонстрирующие последствия.

Видео публикует "Суспільне". На кадрах видны изуродованные вагоны, поврежденное полотно, оборванные провода электропередач и обломки, разбросанные вдоль путей.

Спасательные службы и железнодорожники сразу отправились на место, чтобы поскорее восстановить движение и обеспечить безопасность пассажиров.

UPD: Источники в Генеральном штабе ВСУ сообщили журналистам издания, что ночью произошла детонация боеприпасов в поезде с военным грузом. Пострадавших среди личного состава нет. Движение по железной дороге временно приостановлено, 3 вагона отцеплены.

По информации председателя правления "Укрзалізниці" Александра Перцовского, пострадал поезд №73 "Харьков-Перемышль" недалеко от Боярки.

Часть пассажиров вынуждена была покинуть вагоны посреди ночи.

Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку поездом, часть (21 пассажира) подвезли к Киевскому вокзалу. Уже в 04:15 поезд в Киеве подхватит этих пассажиров и продолжит движение. Александр Перцовский

Чрезвычайная ситуация в Киевской области — что известно

В ночь на 14 сентября в Киевской области прозвучали загадочные взрывы, но воздушная тревога в тот момент не объявлялась. Вскоре после этого "Укрзалізниця" сообщила о задержке ряда поездов, ведь чрезвычайная ситуация затронула важный участок инфраструктуры в Фастовском районе. Власти официально подтвердили инцидент, а в областной администрации уточнили, что часть пассажиров поезда "Харьков-Перемышль" пришлось эвакуировать автобусами в Киев, тогда как остальные отправились дальше по другому маршруту. Известно также, что три женщины подверглись острой стрессовой реакции и находились под наблюдением медиков.

Пока продолжаются восстановительные работы, движение поездом организовано в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это повлекло за собой серьезные изменения в графике: задержки составляют несколько часов, а ряд пригородных рейсов пришлось отменить или сократить. По данным источников "ZN", причиной инцидента могла стать детонация боеприпасов во время перевозки по железной дороге в районе Калиновки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 сентября российские войска совершили атаку дронами на Знаменку Кировоградской области. Удар был направлен по железнодорожной инфраструктуре: люди были ранены, а также зафиксированы повреждения. Из-за последствий обстрела часть поездов пришлось задержать, а некоторые рейсы — отменить.