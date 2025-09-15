Рак на горі свисне? Поляки знову хочуть збивати дрони над Україною, чому слова не стають дійсністю

Польща після масованого вторгнення дронів вкотре запропонувала Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети у повітряному просторі України.

Що у Польщі говорять про можливість закриття неба над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що західні союзники мають розглянути можливість перехоплення російських дронів та ракет ще над територією України.

За даними порталу Tagesschau, Сікорський сказав: "Якщо ви мене особисто питаєте: ми маємо подумати про це". Він додав: "Технічно ми як НАТО та ЄС здатні на це, але це рішення, яке Польща не може ухвалити самостійно, тільки разом із союзниками".

Радослав Сікорський

Слова Сікорського прозвучали на тлі зростаючого занепокоєння в Європі діями Росії. Обговорення можливості створення захисних зон над Україною чи морського контролю може стати темою для консультацій серед союзників. Поки що офіційної відповіді від НАТО чи Німеччини немає, але заяви Сікорського вже викликали дискусії в європейській політиці.

Наша пісня гарна: як часто у Європі звучать заклики закрити небо над Україною і чим це закінчується

З 2022 року ідея збиття ракет і дронів над Україною підіймалася не менше десятка разів у публічному просторі (більша частина — неофіційні позиції). Основними ініціаторами цієї ідеї виступали Польща, Україна, країни Балтії. Однак найчастіше основною темою було все ж таки посилення кордонів ППО самого НАТО поблизу України.

Найактивніше тема відбиття російських атак в Україні обговорювалася в 2024 році. Це сталося після низки подій:

8 липня у Варшаві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали угоду про безпеку.

Зеленський та Туск підписали угоду

У рамках неї Варшава розглядала пропозицію Києва збивати російські ракети в українському повітряному просторі, які прямують до польської території. Однак навіть тоді поляки, незважаючи на заяви, досить обережно висловлювалися про це. 13 липня Сікорський наголошував, що в угоді йшлося про вивчення ідеї.

Незважаючи на "вивчення" в НАТО тоді швидко поставили крапку в питанні. Тодішній глава Альянсу Столтенберг відкинув таку ідею і заявив, що Польща не збиватиме ракети над Україною, щоб НАТО не стало "частиною конфлікту".

Війна в Ізраїлі

На тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном, де Захід безпосередньо допомагав Ізраїлю захищати своє небо, в Україні знову активно порушували це питання.

"Ми бачимо, зокрема, як на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збивання іранських ракет нічим не відрізняється від збивання російських ракет", — зазначав Зеленський.

Однак у США також відмовилися від ідеї збиття ракет. 4 жовтня 2024 року заступниця спікера Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що держави-члени НАТО не хочуть збивати повітряні цілі над територією України.

Сабріна Сінгх

Подібні дії можуть сприяти ескалації конфлікту та втягнути їх у війну з Російською Федерацією.

По той бік барикад: як Росія реагує на ідею та підливає олії у вогонь

Дмитро Медведєв

Росіяни активно грають на нерішучості НАТО. Провокатори, які запустили дрони до Польщі, почувши нові заклики поляків активізувалися та підігріли тему. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв одразу заявив, що збиття російських дронів над Україною країнами НАТО нібито означатиме війну Альянсу з РФ.

"Реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення "безпольотної зони над "Україною" та можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть лише одне – війну НАТО з Росією", — пише заступник голови Ради безпеки РФ.

Також він заявив, що у разі передачі заморожених російських активів Україні Росія "до кінця століття переслідуватиме держави Євросоюзу у всіх можливих міжнародних та національних судах, а в деяких випадках і у позасудовому порядку".

